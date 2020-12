Охотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в Китае

Охотник на монстров / Sony Pictures

Кинокомпания Constantin Film, которая занималась производством экранизации Monster Hunter совместно с другими студиями, публично извинилась и намерена вырезать из фильма шутку, которая оскорбила чувства населения Китая.

Слова создателей фильма цитирует Deadline.

"Мы хотим принести искренние извинения китайской аудитории за строчку диалога, которую можно было услышать в Monster Hunter. Мы не хотели дискриминировать или оскорблять людей из Китая.

"Constantin Film прислушалась и убрала из фильма реплику, которая привела к этому непреднамеренному недоразумению", - говорится в официальной реакции киностудии.

Речь идет о шутке "Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees…". Это сложно переводимая игра слов в английском языке, основанная на схожести произношения названия Китай и китайцы с другими словами.. Примечательно, что изначально цензура пропустила фильм в прокат, но скандал начался после первых же сеансов - китайцы начали массово бойкотировать Охотника на монстров, и писать об этом в соцсетях. На основании этого, цензура и сняла его с проката в Китае.

За первый уикенд фильм заработал 2,65 миллиона долларов на пяти рынках, где выпускает Sony, с учетом отмененных показов в Китае.

В скандале досталось даже игре Monster Hunter World — с начала декабря она получила больше двух тысяч негативных отзывов в Steam, хотя Capcom не принимала участия в производстве фильма и уже напомнила об этом.

Устроят ли китайских зрителей и местных регуляторов извинения Constantin Film, и выйдет ли фильм снова в местный прокат, неясно.

В Украине фильма Охотник на монстров выходит 14 января.