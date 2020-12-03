Секс, інста і ЗНО: 4 серия выходит онлайн - когда смотреть

Секс, інста і ЗНО - 4 серия онлайн / кадр из сериала

Премьера сериала Секс, інста і ЗНО состоялась 25 ноября на платформе 1+1 video.

Все серии Секс, інста і ЗНО доступны онлайн по предоплате на 1+1 video. Но с 27 ноября создатели показали первые три серии онлайн на Ютубе

Новая 4 серия сериала Секс, інста і ЗНО выходит вечером 3 декабря на ютуб-канале "Молодіжні серіали 1+1 media"

По сюжету Саша Моцак после скандала в первой серии идет к школьному психологу, которую играет Ирма Витовская.

Парни пытаются "вписаться" в женскую волейбольную команду, чтобы соблазнить кого-то из участниц, но все идет непредвиденным путем.

Новую президентку школы отправляют на непосильное задание.

А парень Саши идет в ночной клуб с ее злейшей подругой.

Секс, інста і ЗНО 4 серия - смотреть онлайн на Ютуб:

4 серия сериала Секс, інста і ЗНО выходит 3 декабря в 18-00.

Все 12 серий сезона Секс, інста і ЗНО уже доступны для просмотра на 1+1 video по цене 79 грн.

Секс, інста і ЗНО - первый украинский digital-сериал о подростках, созданный командой 1+1 Digital Studios. Автором идеи сериала и шоуранером проекта стала Ирина Никончук, режиссер-постановщик - Антонио Лукич, сценаристы - Евгения Бабенко и Павел Остриков.