Украинский нацистский коллаборационист: Netflix оскандалился переводом слова "бандеровец" в Брате-2

Netflix оскандалился переводом слова "бандеровец" в Брате-2 / кадр из фильма Брат-2

Всемирно популярный сервис онлайн-просмотра фильмов и сериалов Neflix выложил в доступ для подписчиков скандально известную дилогию режиссера Алексея Балабанова Брат и Брат-2. В одной из сцен второй части слово "бандеровец" было переведено как Ukrainian Nazi collaborator.

В одной из сцен герой Викторя Сухорукова (наемный убийца по кличке Татарин) прибывает в аэропорт Чикаго и обращается к представителям украинского криминалитета.

"Слышь, земляк, а где здесь русские живут? ― Москаль мені не земляк. ― Бендеровец? — Listen, fellow countryman, where do the Russians live? — Muskovites aren't my countryman. — Ukrainian Nazi collaborator? (дословно: — Слышь, земляк, где русские живут? — Москаль мне не земляк. — Украинский нацистский коллаборационист?)" – именно так перевели субтитрами на английский язык диалог сотрудники Netflix.

Netflix купил права на фильмы Брат и Брат 2 режиссера Алексея Балабанова у российской кинокомпании СТВ.

Сумма сделки не разглашалась.

Напомним, ранее сообщалось:

В Украине фильм Брат 2 запретили еще 2015 году.

Тогда украинское Госкино сообщило, что фильм "содержит сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку".

Кроме того, заявили в ведомстве, также "некорректно демонстрировать этот фильм во время агрессии на Востоке страны".