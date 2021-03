В Marvel ответили на слухи о возвращении Криса Эванса к роли Капитана Америка

Мстители / 1zoom.ru

Официальный представитель компании Marvel ответил на слухи о том, что Крис Эванс вернулся к съемкам в роли Капитана Америки Стива Роджерса для фильмов Марвел.

Как сообщает издание EW в своем проекте The Falcon and the Winter Soldier, Кэвин Файги официально опроверг слухи о возвращении Криса Эванса к роли Капитана Америка.

"Я уже редко отвечаю "нет" на что-либо, потому что всегда есть что-то,что удивит меня, но этот слух, я думаю, довольно быстро развеял сам Крис Эванс", - говорит Файги.

Ранее Deadline распространили информацию о том, что студия ведет переговоры с Крисом Эвансом. Эта информация показалась правдоподобной на фоне слухов о камео Роберта Дауни Младшего в Человеке-пауке.

Marvel отказалась от комментариев, когда к ней обратились журналисты EW на эту тему, а представитель Криса Эванса не ответил на запросы, отправленные по электронной почте.

Звезда Сокола и Зимнего Солдата Энтони Маки рассказал, что рыбачил, когда появилась эта информация. Актер признался, что сам не знает правдивы ли новости, а узнал их от фаната Марвел на рыбалке.

"Марвел такие скрытные, и это так нелепо в отношении того, что мы знаем и чего не знаем, - говорит он. - Понятия не имею. Чувак на причале, продающий мне креветок, знает о том, что происходит с Marvel, больше, чем я".

Напомним, Крис Эванс отреагировал на слухи о своем возвращении к роли Капитана Америка.

После слухов о возвращении, коллеги стали подшучивать над Эвансом, шутя, что "сыграют его мамку", или заменят его в новых фильмах.

Фанатов, которые ждали Капитана Америку в исполнении старого актера, расстроил ответ Эванса.