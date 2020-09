Давно пора: в сети сравнили Дюну Линча и Вильнева

Дюна / Warner Bros

Сайт IMDB сравнил сцены из трейлере Дюны 2020 Вильнева с теми же сценами из фильма Дэвида Линча 1984, и оставили 55-секундное видео на оценку фанатам, заодно сравнив фабулы фильмов, как они готовились к выпуску в 1984 и в 2020.

Видео со сравнением Дюны 1984 и Дюны 2020 вышло на Youtube-канале IMDB.

"Новая Дюна выглядит знакомо? Посмотрите наше параллельное сравнение со сценами из адаптации Дэвида Линча 1984 года с Тимоти Шаламе и Кайлом МакЛахланом", - пишут в описании к видео.

В ролике сравнили заставки фильмов, внешность Пола, испытание коробкой, высадку на Араксис, родную планету Атрейдесов, битву Пола с наставником перед отлетом на Араксис, знакомство с любовью всей жизни Пола - Чани, полет на места добывания спайса и спасение людей от червя, побег из дворца на Араксисе, встречу с фременами и первый побег Пола и матери от песчаного червя.Читайте такжеДюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма

Кроме того, ресурс IMDB сравнил фабулы фильмов

"Дюна (2020) - Экранизация научно-фантастического романа Фрэнка Герберта о сыне из знатного семейства, которому поручено охранять самый ценный актив и самый важный элемент в галактике.

Дюна (1984) - Сын герцога ведет воинов пустыни против галактического императора и злого врага его отца, когда они убивают его отца и освобождают свой пустынный мир от правления императора", - описывают фильмы

В комментариях мнения кардинально разделились .

"THE LYNCH VERSION WINS OUT!!!!!!!!!!!!! THIS IS A GREAT COMPARISON VIDEO", "I really like the lightning strikes when the Shai Hulud emerges, but I'm liking the new trailer a lot!",

"I love the David Lynch DUNE. Always have. That's why I'm excited for this vision, this version of DUNE. It looks amazing!", "The heat light distortion as they arrive on dune in the 1984 version.. is perfect.. looks a better scene.. it makes me ‘feel’ the oppressive heat",

Всем нравится Дюна Линча, но часть пользователей сети утверждает, что оба фильма будут достойными, а другая часть утверждает, что Дюна Линча - самая лучшая.

Дюна 1984 и Дюна 2020 - смотреть онлайн сравнение:

Напомним, Дюна 2020 выходит 17 декабря 2020, но в сентябре появилась информация, что Дюна 2020 и Чудо-женщина 1984 могу быть перенесены из-за коронавируса.