Взрыв в космосе: ученые предупредили об угрозе уничтожения целых планет

Корональные выбросы массы представляют собой наиболее разрушительные проявления активности звёзд.

На красном карлике StKM 1-1262 был обнаружен мощнейший выброс плазмы

Исследователи зафиксировали яркий радиосигнал типа II

Астрономам впервые удалось напрямую зафиксировать корональный выброс массы у звезды за пределами нашей Солнечной системы.

На красном карлике StKM 1-1262 был обнаружен мощнейший выброс плазмы, скорость которого оказалась настолько высокой, что он мог бы полностью уничтожить атмосферу любой планеты, находящейся рядом с этой звездой, сообщает исследование, опубликованное в журнале Nature.

Международная группа ученых во главе со специалистами Нидерландского института радиоастрономии ASTRON наблюдала за этим красным карликом, расположенным примерно в 40 световых годах от Земли. Несмотря на то, что его масса составляет лишь половину солнечной, магнитное поле у него в сотни раз сильнее — примерно в 300 раз — а вращается он в 20 раз быстрее нашего Солнца.

Используя радиотелескоп LOFAR и рентгеновскую обсерваторию XMM-Newton, исследователи зафиксировали яркий радиосигнал типа II — характерный признак того, что магнитно заряженная плазма прорвала внешние слои магнитного поля звезды. Совместный анализ данных показал, что скорость выброса превышала 2400 км/с — это один из рекордных показателей среди известных звёздных выбросов.

Учёные подчёркивают: "Если бы вокруг этой звезды обращалась планета, мощнейший поток плазмы практически полностью лишил бы её атмосферы".

Корональные выбросы массы представляют собой наиболее разрушительные проявления активности звёзд — это гигантские выбросы плазмы в космос. На Солнце такие события могут вызывать полярные сияния и помехи в работе спутников, а у красных карликов они достигают такой силы, что могут стереть атмосферу экзопланеты и сделать её непригодной для существования жизни.

До сих пор обнаруживать подобные события на звёздах за пределами Солнечной системы удавалось лишь косвенно — по всплескам рентгеновского или ультрафиолетового излучения. Новая работа стала первым однозначным подтверждением коронального выброса у далёкой звезды.

Это наблюдение может существенно продвинуть понимание "звёздной погоды" у красных карликов — а они составляют основную часть звёзд Млечного Пути. Поскольку многие из этих звёзд имеют планеты в потенциально пригодной для жизни зоне, подобные исследования помогают оценить, способны ли их атмосферы выдерживать влияние мощных звёздных бурь.

