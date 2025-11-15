Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Взрыв в космосе: ученые предупредили об угрозе уничтожения целых планет

Алексей Тесля
15 ноября 2025, 01:40
16
Корональные выбросы массы представляют собой наиболее разрушительные проявления активности звёзд.
космос, планеты, земля
На красном карлике StKM 1-1262 был обнаружен мощнейший выброс плазмы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Исследователи зафиксировали яркий радиосигнал типа II
  • Корональные выбросы представляют собой наиболее разрушительные проявления активности звёзд

Астрономам впервые удалось напрямую зафиксировать корональный выброс массы у звезды за пределами нашей Солнечной системы.

На красном карлике StKM 1-1262 был обнаружен мощнейший выброс плазмы, скорость которого оказалась настолько высокой, что он мог бы полностью уничтожить атмосферу любой планеты, находящейся рядом с этой звездой, сообщает исследование, опубликованное в журнале Nature.

видео дня

Международная группа ученых во главе со специалистами Нидерландского института радиоастрономии ASTRON наблюдала за этим красным карликом, расположенным примерно в 40 световых годах от Земли. Несмотря на то, что его масса составляет лишь половину солнечной, магнитное поле у него в сотни раз сильнее — примерно в 300 раз — а вращается он в 20 раз быстрее нашего Солнца.

Используя радиотелескоп LOFAR и рентгеновскую обсерваторию XMM-Newton, исследователи зафиксировали яркий радиосигнал типа II — характерный признак того, что магнитно заряженная плазма прорвала внешние слои магнитного поля звезды. Совместный анализ данных показал, что скорость выброса превышала 2400 км/с — это один из рекордных показателей среди известных звёздных выбросов.

Учёные подчёркивают: "Если бы вокруг этой звезды обращалась планета, мощнейший поток плазмы практически полностью лишил бы её атмосферы".

Корональные выбросы массы представляют собой наиболее разрушительные проявления активности звёзд — это гигантские выбросы плазмы в космос. На Солнце такие события могут вызывать полярные сияния и помехи в работе спутников, а у красных карликов они достигают такой силы, что могут стереть атмосферу экзопланеты и сделать её непригодной для существования жизни.

До сих пор обнаруживать подобные события на звёздах за пределами Солнечной системы удавалось лишь косвенно — по всплескам рентгеновского или ультрафиолетового излучения. Новая работа стала первым однозначным подтверждением коронального выброса у далёкой звезды.

Это наблюдение может существенно продвинуть понимание "звёздной погоды" у красных карликов — а они составляют основную часть звёзд Млечного Пути. Поскольку многие из этих звёзд имеют планеты в потенциально пригодной для жизни зоне, подобные исследования помогают оценить, способны ли их атмосферы выдерживать влияние мощных звёздных бурь.

Открытие ученых в космосе: о чем идет речь

Таинственный межзвёздный объект, недавно пролетевший через пределы нашей Солнечной системы, оказался куда более необычным, чем предполагали исследователи.

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — всего втором подтверждённом госте из межзвёздного пространства. Свежие данные показали, что её размеры значительно скромнее, чем считалось изначально. Но, несмотря на миниатюрность, эта комета выбрасывает в окружающее пространство огромные объёмы углекислого газа — около 940 триллионов молекул каждую секунду. По уровню активности она стала одним из самых энергичных межзвёздных объектов, известных науке.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: журнал Nature

Nature - самый престижный рецензируемый научный журнал мира. В 2009 году вошел в Список 100 самых влиятельных журналов по биологии и медицине за последние 100 лет под № 1 и был назван Журналом Столетия. Печатается еженедельно в Соединенном королевстве, начиная с 1869 года. Nature печатает статьи по всем научным дисциплинам и областям исследований, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:44Война
Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:08Украина
В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

21:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мечты воплотятся в реальность: сразу трем знакам зодиака невероятно повезет

Мечты воплотятся в реальность: сразу трем знакам зодиака невероятно повезет

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

Китайский гороскоп на завтра 15 ноября: Быкам - ошибки, Лошадям - бунт

Мурата Налчаджиоглу обвинили в мошенничестве на миллион - детали

Мурата Налчаджиоглу обвинили в мошенничестве на миллион - детали

Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

Появилось чудо: Высоцкая и Кончаловский стали родителями

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

Последние новости

03:13

Как можно долго хранить чеснок на кухне: хитрый трюк с солью

02:36

Жест вежливости может обойтись дорого: когда запрещено включать "аварийку"

01:46

Что цвет ваших глаз говорит о вашей личности: психологическое значение оттенков

01:40

Взрыв в космосе: ученые предупредили об угрозе уничтожения целых планет

01:04

Что будет с ценами на молочку до конца года: эксперт дал прогноз

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
14 ноября, пятница
23:44

Украина и Россия могут "разыграть" корейский сценарий: эксперт назвал условие

23:28

Потеря страховой стажа: в Пенсионном фонде сделали важное предупреждение

23:24

"Я не чувствую": Тарас Цымбалюк принял неожиданное решение на церемонии роз

22:30

О хитрости молчат опытные сантехники: ржавчина исчезнет с одним средствомВидео

Реклама
22:08

Россия атаковала Украину ракетами: в сторону Староконстантинова летели "Кинжалы"

22:05

Обязательно стирать в горячей воде: названы четыре вещи

21:40

"Значительная часть идет на экспорт": на сколько подорожает масло до конца года

21:40

После потери любимого: редкий выход Сандры Буллок на публику

21:31

Под угрозой города-миллионники: Жданов назвал цели новых ударов РФ

21:13

10 минут работы: мужчина показал, как сделать, чтобы батарея грела лучшеВидео

21:05

В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

20:58

Гетманцев встал на защиту чиновника НБУ Олейника, обвиненного в коррупции

20:43

Призналась: почему Тарас Цымбалюк отправил домой фаворитку

20:40

Можно ли пить и готовить на воде из-под крана - окончательный ответВидео

20:33

"Электроэнергии может не быть днями": названы регионы, которым грозит блэкаут

Реклама
20:02

"Нет дома": известный певец признался в зависимости и живет по санаториям

19:55

Не Киев и не Одессу: какой город Украины немцы захватили последним во Второй мировой

19:34

Головоломка для людей с орлиным глазом: найдите вишню без червяка за 30 секунд

19:30

РФ ударила по Сумам редкой ракетой: Игнат назвал неожиданную причину

19:25

Покровск на грани падения: в Sky News назвали причину и раскрыли худший сценарий

19:10

Одна из самых массированных атак россиян на Киев: деталимнение

19:01

"Самая большая угроза": эксперт рассказал, куда будет целить РФ ракетами и дронами

18:51

Отключения света в Украине изменятся: в "Укрэнерго" сделали заявление о графикахВидео

18:42

Клиентка ПриватБанка осталась копейки в кармане за пару минут: в чем причина

18:36

Взорвали Транссиб и пустили поезд под откос: детали спецоперации ГУР

18:25

Сильнейший ветер, ливни и похолодание: погода резко изменится в ближайшие дни

18:18

Не просто упаковка: почему на самом деле апельсины продают в красных сетках

18:18

Блогер из Николаева стал лучший автором TikTok — чем он известенВидео

18:01

Часов со светом станет больше: новые графики ограничений на 15 ноября

17:43

Стены обрушились прямо на кровать: люди чудом выжили во время атаки на КиевФотоВидео

17:38

Когда празднуют День Святого Николая в 2025 году: точная дата

17:37

Мощный удар ракет и дронов ВСУ: в РФ взорван порт, НПЗ и установка ЗРК С-400

17:36

Доллар внезапно полетел вниз, евро безумно подскочило: курс валют на 17 ноября

17:29

Какая ваша скрытая духовная суперсила: о всем расскажет дата рождения

17:25

У трех знаков зодиака скоро начнется "белая полоса": проблемы позади

Реклама
17:10

Базовый гардероб на зиму 2026: 5 вещей создадут стильный и теплый образВидео

17:04

Юрия Дудя приговорили к тюремному сроку

16:50

Главный продукт украинцев подорожает до конца года: цены установят новый рекорд

16:34

Риски очень большие: названы автомобили, которые не стоит покупать в Польше

16:33

Взял ружье и начал сбивать дроны: невероятная история из ДнепропетровщиныФотоВидео

16:28

Шикарный салат на Новый год из 4 продуктов: гости сметут его со стола за минуту

16:02

Зеленский исключил двух министров из СНБО на фоне скандала с "Энергоатомом"

15:47

Большинство делают неправильно: эксперты раскрыли главную ошибку во время стирки

15:43

Молдова возглавила Совет Европы на полгода: что это значит для Украины

15:41

От мощного удара полетели искры: СБУ и СОУ поразили порт "Новороссийск"Видео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять