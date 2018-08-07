Что будет с Абхазией и Осетией после конца путинского режима

Андрей Зубов

российский историк

7 августа 2018, 14:10

Какова цена постыдной победы в августе 2008?

Эта война, длившаяся неделю, унесла сотни жизней и грузин, и осетин, и русских, и воинов, и мирных жителей. Сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и в Южной Осетии и, до этого, в Абхазии. Эта война создала непризнанное государство "Южная Осетия" и укрепило иное непризнанное государство - Абхазию. Оба эти государства, созданные на территории Грузии, бедны, далеки от демократии и, фактически, полностью контролируются ФСБ России и Российской Армией. Между Россией и Грузией с того времени разорваны дипломатические отношения. На шею русских налогоплательщиков легли две дотационных области и содержание войск, необходимых для удержания занятых земель. Гражданам Южной Осетии и Абхазии почему-то были выданы российские паспорта и, соответственно, РФ для чего-то взяла на себя ответственность за этих людей.

ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО?

СССР оставил после своей гибели множество нерешенных этнических проблем. Внутренние границы большевики проводили вовсе не сообразуясь ни с этническими, ни с культурными факторами. Уничтожая все национальные элиты, от русской до осетинской, абхазской и грузинской, коммунистические вожди стремились контролировать территорию, ресурсы и оболваненное, запуганное население. Это им удавалось до конца 1980 -х. Но тут застарелые этнические противоречия, культурные несоответствия обнаружили себя с полной силой и в Молдавии, и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, и в Средней Азии.К тому, что человек - наименьшая из всех ценностей, за годы коммунистического властвования привыкли все граждане СССР. Боролись за землю, а не за счастье всех людей, живущих на земле. Боролись за счастье своих против чужих, как в годы Революции боролись за землю крестьяне против помещиков. Чужих можно вывести в расход, изгнать и тогда наступит полное счастье. Принцип, делай другому то, что желаешь, чтобы делали тебе, был прочно забыт за семьдесят тоталитарных лет, когда учили с детского сада классовой борьбе, а на самом деле - борьбе всех против всех. Простая мысль, что отняв у другого, сам счастливей не станешь, а только обречешь себя на то же самое и ещё худшее, в голову вовсе не приходила.

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Кавказ, как Южный, так и Северный - один из сложнейших этнически и культурно регионов мира. Как и в других горных странах, например, на Балканах, здесь могут в соседних долинах жить совсем разные народы, в разное время нашедшие здесь убежище, здесь мало земли, здесь отгон скота на пастбища проходит через поля земледельцев.

Межнациональные и межкультурные конфликты здесь неизбежны, и необходимо всё искусство политического инженеринга плюс сильнейшая добрая воля, чтобы после гибели тоталитарной власти, в условиях демократии и самоуправления этот сложнейший регион не рухнул в огонь войн, геноцида, массового беженства.

К сожалению, г-н Путин использовал эти естественные слабости Кавказского региона для расширения влияния России в нём. Он не врачевал, да и не мог уврачевать раны Кавказа, он - бередил их, порождая всё новые страдания множества людей. Не вина Путина и Медведева, что они не умеют умирять этнические конфликты. Этому не учили ни их, ни других их соотечественников. Вина их в ином - в том, что болезни соседей они пытаются использовать в своих интересах, потакая снедающему их изнутри имперскому жару.

России, для счастливой жизни ее народа, совершенно не надо было отторгать Абхазию и Южную Осетию от Грузии - любое отторжение земли приводит к вековым конфликтам. Необходимо иное - чтобы все жители и Абхазии, и Осетии, и осетины, и абхазы, и грузины жили мирно, и признавались частью мирового политического сообщества. Если мы, русские, пока не овладели искусством миротворчества, лучше возложить это бремя на плечи иных стран, на плечи ООН.Но Путину очень хотелось иметь "свою" военную базу в Гудаутах, свои танки в Цхинвале, и иметь Грузию под своей пятой. Эта игра в империю стоила всем очень дорого и восстанавливать разрушенные судьбы людей и рухнувшее к России доверие народов нам будет намного труднее, чем врачевать раны земли, строить дома, дороги, заводы разрушенные этими конфликтами.

НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛИ И НИЧЕМУ НЕ НАУЧИЛИСЬ

Когда г-н Медведев на днях вновь обрушился на Грузию за ее желание вступить в НАТО, а заодно и на НАТО, за её готовность принять Грузию, он был просто смешон. В начале 2000-х Путин говорил о вступлении России в НАТО и вряд ли бы он обратил внимание на Грузию, Иран или Китай, которые считали, что такой союз угрожает их национальным интересам. Почему же то, что позволено России, не позволено Грузии?А когда г-н Медведев стал грозить миру российскими базами в Абхазии, он завершил десятилетний круг - не базы НАТО, а базы РФ, и мы своего не отдадим - таков был смысл его слов. Ради этого всё и делалось. Ради этого Путин принял на свою душу судьбы десятков тысяч грузин, бежавших из Абхазии и Осетии, кровь погибших. Ради баз, ради земли. Очень по сталински, очень по большевицки, но совсем не по человечески.

ЧТО ВПЕРЕДИ?

Безусловно, после конца путинского режима Россия должна будет уйти из Абхазии и Осетии. Её войска должны заместиться миротворцами ООН, и под их контролем, строго соблюдая принципы реституции прав собственности, в этих области должны вернуться беженцы. Международный контроль должен минимизировать возможные новые конфликты на национальной почве, а когда мир восстановится (боюсь на это уйдет 10-15 лет), международный миротворческих контингент сможет быть выведен из этих районов Грузии. Россия потеряла моральное право участвовать в этом контингенте. Самое большее, что она должна делать - помогать деньгами. Счета Путина, Ролдугина, Пригожина для этого будут очень кстати. И, конечно же, территориальная целостность Грузии не может ставиться под сомнение, а статус ныне отторгнутых земель - это предмет доброжелательных многосторонних переговоров, на которых России должен быть предоставлен только совещательный голос. Такова цена той постыдной победы в августе 2008.

Я надеюсь, что эти шаги и это "принуждение России к миру" станут залогом будущих добрых отношений между моей страной и государствами Южного Кавказа.

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