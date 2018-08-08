Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина

Кость Бондаренко

Директор Института украинской политики, политолог

8 августа 2018, 08:35

Петр Алексеевич готовится не просто к участию в президентских выборах, а к победе на них.

Петр Порошенко
Петр Порошенко не исчезал, он готовился

Слежу за спорами о том, куда делся Петр Порошенко. И его исчезновения очень напоминает аналогичное исчезновение Владимира Путина в феврале 2015. Помните, сколько было слухов о болезни и даже смерть российского президента?

На самом деле подобные исчезновения предшествуют серьезным структурным изменениям в системе управления. Тот же Путин, вернувшись, провел серьезные замены в силовых структурах и в Администрации.

Порошенко - как бы кому-то это не казалось смешным - готовится не просто к участию в президентских выборах, а к победе на них. По сценарию «Ельцин-1996». И для этого готовится к переводу своей команды из административного в штабной режим.

Читайте также"Дочка Порошенко спалила папку": Дубинский рассказал о заграничном отдыхе президентаПримечательно, что за время с момента «исчезновения» Порошенко назначен руководитель штаба Порошенко - Виталий Ковальчук и руководитель кампании - Игорь Грынив.

Усилены (а не ослаблены, как казалось на первый взгляд) позиции Ростислава Павленко, ориентированного на Ковальчука, который теперь имеет ресурсные возможности, чтобы создать мощную аналитическую структуру.

По инсайдерской информации, ожидается отставка некоторых советников и заместителей - например, Алексея Филатова и Дмитрия Шимкива. Не потому, что они провинились или нелояльные к шефу, а потому, что не вписываются в структуру новой команды, перед которой ставится задача не продолжать реформы, а выигрывать выборы. Их увольнение может продемонстрировать, что вопросы, которые они курировали, вряд ли будут вопросами повестки дня.

Читайте такжеПочему Порошенко выгодно не идти на выборыОчень серьезным шагом можно считать назначение Олега Валендюка на пост главы Киевской СБУ. Некоторые это уже восприняли как тревожный сигнал. Несмотря на ряд претензий, которые выдвигают журналисты господину Олегу, клоуном его назвать трудно, в отличие от многих в высоких креслах на Владимирской.

Поэтому всем, кто хочет победить Порошенко, нужно очень серьезно относиться к возможности его победы в 2019 году, а не списывать его со счетов как «хромую утку». Петр Алексеевич - это не Ющенко образца 2010 года. И недооценка его возможностей может больно ударить по главным конкурентам на выборах.

Будьте внимательны! Порошенко сосредотачивается. Хотя лично я от этого не в восторге.

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исчезновение Петр Порошенко Владимир Путин выборы 2019
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