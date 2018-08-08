Порошенко решил немножко помочь России

Петр Порошенко подыграл Россиив суде

Из показаний в суде против Пола Манафорта господина Гейтса (помощника или младшего партнера Манафорта, который согласился сотрудничать со следствием, а потому врать под присягой ему совсем не выпадает) финансового скандала не получится. Он заявляет, что Манафорт в 2014 году помогал Порошенко на безвозмездной основе.

Но мы знаем, что Манафорт в то же время продолжал консультировать остатки Партии регионов, а до этого консультировал Януковича, Ахметова, Левочкина, Клюева, Колесникова и тд.

Читайте такжеЧто общего между исчезновениями Порошенко и ПутинаКак можно допустить сотрудничество с таким человеком, или принять от нее любую помощь? Особенно кандидату в президенты или президенту, пришедшему к власти после крови на Майдане, которую пролили те, кого он консультировал и помогал раньше? Помощь человека, который, как нам теперь известно, безосновательно обвинял украинские патриотические силы в антисемитизме. Человека, который прикрывал и пытался оправдать незаконное с точки зрения украинского правосудия заключение Юлии Тимошенко.

В американской прессе была недавно опубликована переписка дочерей Пола Манафорта, в которой, очевидно, хорошо воспитанные дети жалуются друг другу, что "отец потерял моральный компас". Но что в таком случае с моральным компасом Петра Порошенко? Есть ли у него вообще какие-то моральные принципы?

Банковая и Порошенко все опровергают - не слышали, не видели, не сотрудничали и не контактировали с Манафортом.

Читайте такжеПочему Порошенко выгодно не идти на выборыПолучилась интересная ситуация. Банковая публично вступила в судебный процесс против Манафорта. И на чьей же стороне? Получается, что не на стороне обвинения - американской прокуратуры (которая заставила Гейтса давать показания против Манафорта). А американская прокуратура, напомню, расследует вмешательство России в американские выборы.

У Порошенко был выбор - расписаться в полной аморальности, признав сотрудничество с Манафортом, или подыграть интересам РФ в американском суде, отрицая сотрудничество с Манафортом. И он решил немножко помочь России. Неправильный выбор, Петр Алексеевич.