Вскоре Украину накроет угарной православной волной

Цивилизационный конфликт между Западом и Украиной еще впереди / УНИАН

Турция и Западный мир приступили к окончательному оформлению развода, о неизбежности которого я начал писать еще 5 лет назад. Дональд Трамп объявил о введении пошлин на турецкую сталь и алюминий, а Эрдоган в ответ провел длительный телефонный разговор с Путиным, после чего заявил, что "Турция будет вынуждена искать себе других союзников".

В течении ближайших 2-3 лет Турция выйдет из состава НАТО и на этом под утопической попыткой интегрировать Турцию в западный мир, начатой еще великим Ататюрком, будет окончательно подведена черта.

Читайте такжеЗападу не удастся превратить Украину, как и Турцию, в подлинную демократиюТурция возвращается к своим традиционным мусульманским ценностям и расстается европейским пониманием прав человека.Так, например, на днях директор Турецкой телерадиовещательной компании Ибрагим Эрен заявил, что в следующем году его страна не будет участвовать в конкурсе Евровидение и, что важно, не будет транслировать его. Ибрагим Эрен заявил, что телекомпания не может показывать в прямом эфире в то время, когда телевизор смотрят дети, "бородатого австрийца в юбке, называющего себя одновременно и мужчиной, и женщиной".

С Турцией все понятно. Изменить исламский культурный код Турции Западу не удалось. Вместо навязываемой Западом Кончиты Вурс Турция возвратилась к своему традиционному полумесяцу. Поэтому в течении ближайших 5- 6 лет Запад и Турция неизбежно станут непримиримыми противниками. Цивилизационный конфликт, однако.

Примечательно, что точно такое же культурное поражение как в Турции, Запад потерпит и в стремящейся якобы на запад Украине. Украина сейчас находится в стадии утверждения своей национальной идентичности, причем национальное православие в этом процессе играет решающую роль. Это закономерно и является ответной реакцией на 70 лет государственного коммунистического атеизма.

Как и Россия, Украина, после получения автокефалии будет постепенно превращаться в фундаменталистское православное государство, где власть и церковь сольются в экстазе, а попы проникнут во все сферы общественной жизни.

Читайте такжеВсе только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦПопытки Запада внедрить в этот процесс условную Кончиту Вурс, как и в Турции, вызовет жесткую реакцию отторжения со стороны государства, официальной церкви и общества. Поэтому настоящий цивилизационный конфликт между Западом и Украиной еще впереди.

Да что там Украина! Проблемы у Запада с внедрением общечеловеческих ценностей начинаются уже в Венгрии, Польше, Чехии и Словакии. Но это все цветочки, по сравнению с той угарной православной волной, которая вскоре накроет Украину.