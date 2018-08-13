Криминализация власти в Украине: где взять новую элиту?

Эта элита должна предложить обществу, и сама продемонстрировать своим примером принципиально новый тип отношений между государством и гражданами.

Нынешняя элита уже ни на что не способна и в этом смысле предстоящие выборы — это просто потеря времени, потому что все претенденты являются плоть от плоти из нынешней элиты, все обладают криминальным сознанием и по этому причине наивно ожидать от них каких-либо улучшений. Наоборот, будет еще хуже!

Но откуда возьмется эта новая элита? Кто ее допустит к власти?

Тут надо сразу сказать, что вопрос прихода новой элиты к власти - это событие строго случайное. Повезет -придет, не повезет - не придет. Если сложатся благоприятные условия, то новая элита может прийти к власти завтра, а может - через 50 лет, а может и никогда. В истории нет ничего заранее определенного, не существует никаких объективных законов развития, нет какой-то исторической траектории, вдоль которой якобы двигаются все страны - кто впереди, а кто сзади, но все, якобы в одном направлении, вслед за Западом. Это все химеры - история абсолютна случайна и глобальное потепление может вызвать такие социальные потрясения и войны, которые полностью изменят все политические режимы в мире, как когда-то их не раз меняли надвигающиеся ледники.

Читайте такжеДля украинцев демократия сводится к выбору господина-феодалаНо все-таки, каков мог бы быть механизм прихода к власти новых элит? Как это в принципе может произойти?

В любом обществе есть так называемая базовая культура и есть маргинальные культуры -флуктуации. Наша базовая культура сейчас традиционно -воровская. Носителями этой так называемой сельской системы ценностей является сейчас где-то 80-85% населения. Именно по этой причине у власти и находится клептократическая элита - общество не протестует, потому что само разделяет их систему ценностей. Люди не осуждают свою элиту, а скорее завидуют ей: вот умеют, мол, люди жить! И по этому причине общество продолжает голосовать за нынешнюю элиту...

Но внутри нас есть такие себе " первые христиане", маргиналы-чудаки, которые являются носителями другой, перспективной западной культуры, которые презирают воров и коррупционеров и не допускают по моральным соображениям такое поведение для себя. Их мало- 5-7%, но они есть и их количество медленно растет за счет культурного воздействия на Украину со стороны Запада

Если в результате какого-то социального конфликта, волнений, майдана, революции и т.д. в общественный разлом сможет прорваться такая перспективная маргинальная культура и станет доминирующей, базовой, то тогда Украина получит шансы на построение цивилизованного и преуспевающего общества. Если нет, то нет.

Мирным путем новая элита прийти к власти не в состоянии

Итак, все дело в уникальных благоприятных условиях, которые должны сложиться в удачный пазл в результате социальных катаклизмов. Например, таким образом к власти совершенно непрогнозируемо пришел Саакашвили и привел с собой группу людей, которые предложили обществу совершенно другой тип отношений. Это было чисто случайное событие. Михо мог и не прийти к власти, и Грузия до сих пор могла бы быть такой какой она была как при Шеварднадзе, т.е. воровским государством с нищим населением.

Мирным эволюционным путем, с помощью демократических выборов и т.д. принципиально новая элита прийти к власти не в состоянии. Совершенно бесполезно также пытаться искусственно стимулировать революцию или майдан чтобы облегчить приход новой элиты. Вместо здорового ребеночка получиться выкидыш. Это все может произойти только абсолютно спонтанно, непрогнозируемо, как, например, пришел к власти в Армении сейчас Пашинян. Сейчас в Румынии начались массовые протесты против коррупционной власти- румыны отчаялись что-либо поменять к лучшему с помощью выборов. Посмотрим к чему это приведет.

Для того чтобы что-то поменялось в Украине в лучшую сторону, должна смениться базовая культура общества, а культуры меняются только в результате социальной революции, которые приводят к власти новую элиту, которая быстро внедряет новую нравственную систему ценностей, время для которой уже пришло.

Будем надеется, что Украине повезет и новая элита все-таки придет к власти в ближайшие годы, потому что любое криминальное государство, окруженное по периметру более сильными в экономическом отношении соседями, долго не живет. Разорвут.

Проблема Украины заключается, однако, не в том, что ее власть авторитарна и коррумпирована. Точнее не только и не столько в этом. В мире достаточно авторитарных режимов, которые обеспечивают своим гражданам высокий уровень жизни. Например, в Сингапуре (жесткий авторитаризм, кстати) ВВП на душу составляет 87885 тыс долл., что в 10 (!!) раз выше чем в Украине.

А коррупция — это повсеместное явление и в тех же США она уже стала просто неприличной. Но нам бы уровень жизни как у янки!

Проблема украинской власти в том, что она... криминальная

Нами правит криминалитет.

И то что Украина значительно беднее своих бывших соседей, говорит лишь о том, что уровень криминализации ее власти намного выше.

Читайте такжеВскоре Украину накроет угарной православной волнойКриминализация власти означает что криминалитет и власть слились в единое целое; что во власть пришли мафия, бандиты и воры; что отношения внутри власти и поведение всех органов власти стали уголовными и блатными.

Процесс криминализации власти активно начался при Кучме, во времена приватизации, и достиг своего пика при Януковиче, который по своему жизненному опыту и своему сознанию был обычным бандитом.

Криминальные отношения во власти означает что воровать это есть культурная норма, так и надо действовать, а "не воровать" это значит бросить вызов власти, быть белой вороной. Именно в силу уже сложившейся за 25 лет криминальной культуры, полностью оказался проваленным эксперимент с новой полицией и со всеми антикоррупционными органами.

Полиция быстро и полностью унаследовала криминальные отношения от своей власти и сейчас полиция по-прежнему крышует наркотрафик и бордели, открывает и закрывает дела за откаты, берет взятки, занимается вымогательством, пытками и рэкетом.

Полностью на криминальных отношениях построены и все остальные силовые органы: прокуратура, НАБУ, СБУ, ВСУ, пенитенциарная система, а также суды, налоговая, таможня. Каждый государственный орган и министерство являются инкубаторами преступности.

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Вообще говоря, если отбросить частности, то главными актерами, определяющими всю трагикомедию социально-экономической жизни в Украине, являются, конечно не народ, а официальная власть, воры, бандиты и мафия. Причем надо сразу оговориться, что реальная власть (а не фасадная), как правило, формируется из представителей трех последних страт.

Сами по себе термины «бандиты», «мафия» и «воры» не несут в себе никакой отрицательной коннотации. Они просто определяют некие общественные группы с определенным менталитетом, которые ведут себя тем или иным образом.

Например, воры живут главным образом от воровства бюджетов всех уровней. Часть наворованного вывозиться за рубеж, часть — инвестируется внутри страны. Благодаря ворам экономика Украины еще кое-как держится на плаву, т.к. воры обеспечивают свой бизнес практически бесплатным капиталом. Если бы украинский бизнес пользовался украинскими кредитами (по ставке 25%), то он был бы просто абсолютно неконкурентоспособен.

В социальном плане воры достаточно респектабельны, любят быть депутатами разных уровней, готовы немного платить налоги и заниматься благотворительностью, выступают за европейский вектор развития страны, предпочитают виски и коньяк. Легко дают взятки.

Украинская мафия

Бандиты. Их функция значительно шире и сложнее, чем просто заниматься гоп-стопом. Этой мелочью занимаются низшие страты бандитов. У главарей бандитов главные задачи — силовое перераспределения собственности от лохов в пользу «правильных пацанов» и обеспечение сохранности отобранного. Картина мира бандитов строго иерархизирована, они живут «по понятиям», в основе которых лежит жесткая стратификация. Для бандитов и воры, и мафия — это лохи. Бандиты, в отличии от воров, обеспокоены судьбой страны, ее величием, культурой и даже военным превосходством. Поэтому, в отличии от воров, которые зачастую занимаются сугубо «гражданским» бизнесом, воры берутся даже за «военку» и за стратегическое сырье. Налоги не платят никогда и взяток не дают из принципа. Пьют исключительно водку и не брезгают наркотой.

Украинские мафии специфичны (без омерты), созданы и функционируют строго по территориально-административному принципу, как подразделения местных органов власти. Основные задачи: крышевание бизнеса на подмандатной территории, выполнение функций третейских судов, а также функций исполнительной службы для выполнения решений мафиозного суда. Тесно связаны с властью, поэтому любят баню, как место где решаются вопросы.

Читайте такжеСтрана парадоксов: с чем Украина подошла к выборам-2019Мафиозный тип власти в Украине сформировался еще в советское время, где роль мафии выполняли всевозможные райкомы и горкомы КПСС, которые выступали "решалами" всех вопросов. Так что мафиозность власти в Украине — это достаточно традиционно и пока неискоренимо.

Воры, бандиты, мафия и сама власть присутствуют в каждом городе, районе, поселке и селе. Сложные, непубличные отношения между ними в решающей степени определяют социально-экономическую и даже политическую жизнь на том или ином уровне административно-территориальной иерархии.

Надо отметить, что в отличии от вертикали власти бандиты, воры и мафия полностью автономны, не входят ни в какие вертикальные цепочки и жестко отстаивают свою территорию от непрошеных гостей. Когда Саакашвили создал невыносимые условия для воров в законе в Грузии, последние рванули в Украину, но и тут их встретил не радушный прием. Часть отстреляли, часть — отправили назад.

В спокойные времена воры, мафия, бандиты и власть обеспечивают некую стабильность жизни региона и предсказуемость реакции на те или иные возмущения среды. Соотношение между бандитами, мафией и ворами по численности, влиянию и власти, различается от региона к региону. Например, на востоке страны преобладают бандиты, в центре — воры, а на западе — мафия.

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В нестабильные времена, во время майданов, после тяжелых выборов, в регионах нарушается баланс, связанный с переформатированием власти воров и мафии. Это приводит к серьезной социальной напряженности, переделам зон влияния и собственности. И задача власти заключается в том, чтобы как можно быстрее достигнуть баланса и консенсуса. Например, после того как разгромили старых ментов и назначили новых полицейских, то в регионах с полгода наблюдались волнения, стрельба и пальба, пока новые полицейские не вписались в расклад сил, традиционно взяв на себя крышевание наркоты, проституции, педофилов и другой всякой мелочевки.

Другие неприятности были связаны началом АТО, когда на сцену вышел новый феномен — добровольческие батальоны, которые попытались сместить баланс сил в свою пользу, играя на патриотических нотках. Однако, после некоторого замешательства и власть, и мафия, и воры и бандиты постепенно нейтрализовали угрозу. Часть «патриотов» ушла в бандиты, часть — во власть, в ВСУ, а кто никуда — тех посадили. Система восстановила свой статус-кво.

Динамичное взаимодействие местной власти, мафии, воров и бандитов, в сущности, и составляет суть нашего так называемого местного самоуправления. Другого пока нет и не предвидится. И если Украина, не дай Бог, начнет трещать, то именно они будут удерживать Неньку от распада до последнего.

Они же, при желании, могут и жестко пойти против центральной власти, как это имело место в Крыму и Донбассе.

Когда чиновники из МВФ требуют от нынешней украинской власти бороться с коррупцией, я потягиваю пиво и улыбаюсь.