Россияне, снимите лапти, двадцать первый век на дворе!

Инфантилизм не устает меня поражать. Вот Лайма Вайкуле говорит - я не могу ездить в Крым, потому что нам, европейцам, это запрещено. То есть не "я не поеду", потому что я сам субъект своих решений и сама делаю свой сознательный выбор, потому что ненавижу оккупацию и считаю, что с убийцами и агрессорами на одном поле находится нельзя, так как сама из страны, пережившей полвека оккупации - а "не могу", потому что мне запрещают. А если бы не запрещали, тогда с раскрытыми объятиями, да.

Или "Марш матерей". Это вообще концентрация. Ты уже пережил войну, травлю, эмиграцию, собственное убийство, разрушенную вдребезги жизнь, круглосуточную охрану, мотание по миру, посадки людей за твои репосты, революцию, постройку новой страны, постройку новой жизни - а эти все спорят, можно или нет выходить на несанкционированные митинги?

Какое-то просто потрясающее болото. Десять лет одно и то же. Уже правительства по всему миру поменялись, уже политическая карта миропорядка трещит по всем швам, уже такой водоворот и ворох событий произошел - а там все спорят. Можно или нет выходить. Можно ли барину подавать челобитную без его соизволения или нельзя? Можно ли протестовать против тараканища, чтобы он наших детушек на ужин не кушал, если тараканище не разрешает?

Читайте такжеКак Запад толкает Путина на агрессиюИ все это на полном серьезе. Лидеры мнений. Обсуждения. Спорят там чего-то. Маргариту Симоньян какашками поливают. С умными мыслями надувают щеки. Можно ли мамам выходить, или не можно. А ты за полтора года жизни в нормальном мире настолько уже отвык от этого... Настолько уже не можешь представить, что вообще возможна сама постановка такого вопроса - можно ли матерям защищать своих детей, не спрашивая разрешения у палачей. У тебя мозги уже настолько прочищены нормальным воздухом, что ты вообще, в принципе, уже не можешь понять о чем они говорят.

Я, например, в принципе не могу представить, чтобы при настоящей, натуральной уже посадке детей в гулаг в Украине люди бы не разнесли к чертям собачьим СИЗО, суд, конвой, полицию, не жгли бы автозаки и водометы, и стояли бы на площади в загоне, размахивая плюшевыми пони. Украина - отличный генератор прочищения мозгов.

И вот ты читаешь всю эту хреноту и прям физически чувствуешь, как тебя обволакивает какой-то вялой паутиной удушья. Машина времени. Сударь, снимите лапти, двадцать первый век на дворе. Ну и, конечно, ставшее уже традиционным предварительное - еще до! - покаяние организаторов о том, что их марш "вне политики". Это уж как водится. Это теперь в Мордоре правилом хорошего тона стало. Ваших детей посадила по химически чистым политическим мотивам служба политической провокации фсб за попытку хотя бы на словах сопротивляться тоталитаризму и оккупации соседних стран - а вы все вне политики?

Читайте такжеРоссияне доигрались до холерыНу, друзья мои. Что я могу сказать. И когда смотришь, как отец одной из девчонок показывает свои медали из Афганистана, свои характеристики с той войны, и говорит, что вот, мол, как же так, я за эту страну воевал, а она сажает моих детей... Родина тебя бросит. Всегда. Ну и, конечно, эти вечные попытки представить политических заключенных как несмышленышей, которые не знают, что творят.

Вместо того, чтобы сносить к х*рам эту систему, сажающую детей, опять буханье на колени и высекание самих же себя - мы еще глупенькие, мы не знали, мы не понимали, барин, прости, они больше не будут. И когда сравниваешь это с кардинальным, диаметрально противоположным поведением украинских граждан, взятых в плен этим чертовым Мордором - Балух, Кольченко, Клых, Сенцов - нагляднее разницу двух стран, пожалуй, не продемонстрирует ничто.

У одних - взрослые, осознанные, осмысленные, ответственные решения. У других - абсолютный инфантилизм. Отказ от субъектности. При этом, что уж совсем поразительно, именно страна с детским поведением взрослых упорно продолжает называть себя старшим братом! Просто инфантилизм в кубе.