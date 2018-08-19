Танцы с бубнами, или Как шаманы захватывают Украину

Популисты - это зло. Они делают вас беднее. Но они не новое зло. Сейчас они иногда дорываются до власти и тогда в стране со слабыми институтами случается Венесуэла. Но на заре человечества популисты были при власти везде.

Что делают популисты? Они используют необразованность большого числа населения и пытаются объяснить им сложные процессы в рамках обладаемых ими знаниями. Придумывают теорию заговора и дают простое решение. Простое решение не работает, но популисты всегда могут найти виноватого и предложить еще одно простое решение.

Кто были первыми популистами? Шаманы. Они придумали первые религии. Первые религии – образец идеальной теории заговора. Людям пытались объяснить сложные процессы, такие как дождь, снег или засуха, оставаясь в пределах знаний этих самых людей. Они же не могли рассказать, что где-то формируются циклоны и антициклоны, холодный арктический воздух гонит…. Их бы тут же сожгли на костре.

Нет, они говорят, что это огромный мужик проехал на телеге по небу. И людям понятно. Они понимают, как это, проехать на телеге по небу. А если вдруг засуха, и нет дождя, то трудно объяснить, что это повысилась солнечная активность. Но можно сказать, что мужик разозлился, и люди поймут, потому что понимают, как мужик может злиться.

Читайте такжеЛожь, завернутая в париотизм: кто и зачем обманывает украинцев о ситуации в КрымуИ чтобы он перестал злиться, надо принести в жертву пару девственниц. И люди опять понимают, потому что они знают, что приятно, когда тебе дают девственницу. И приносят. И часто засуха проходит, потому что все засухи рано или поздно проходят. И выходит, что жертвоприношение сработало. А шаман – образец мудрости. И имеет связь с тем самым мужиком на телеге. И надо шамана почитать. Чтобы не злить мужика на небе. А если засуха не пройдет, даже после жертвоприношения, то можно объяснить, что люди плохо молились, что мужик на небе все видит когда проезжает на своей телеге и даже ночью все видит и знает, какие греховные мысли у самой красивой женщины в деревне. И надо эту женщину тоже принести в жертву, а лучше отдать шаману в пещеру. И он тогда добьется изменения и ее мыслей и чтобы мужик в телеге исправился. И рано или поздно засуха заканчивается. И шаман в дамках.

Иногда, конечно, засуха не заканчивается, и шаману делают секир башка. Но делают секир башка по наущению следующего шамана, который убеждает людей, что старый шаман плохой, потому что именно на него зол мужик с неба, проезжающий каждый день на огненной телеге. Все просто.

Все, что говорят шаманы – ложь. Все что они говорят не помогает людям решить проблему. Но все, что они говорят, понятно и просто. Они говорят на языке людей. Объясняют сложные и непонятные вещи так, как люди могут понять. И не важно для людей, правда или нет. Она понятно. Оно подходит к тому, что люди и так привыкли думать. А даже самые критично мыслящие люди очень не критичны по отношению к информации, которая подтверждает их убеждения.

Когда падает национальная валюта очень сложно говорить людям, о сезонном факторе, спросе и предложении, о том, что в мире происходит давление на валюты всех развивающихся стран, а импортеры заключают контракты на год. Рассказывать о том, что из-за глупости Эрдогана или падения национальной валюты в Аргентине, может снизится курс гривны – это все равно, что говорить древнему греку, который привык к мужику на телеге, о том, что над Тихим океаном сформировался антициклон.

И поэтому приходят популисты. И рассказывают людям теорию заговора. Или много теорий заговора. Рассказывают в рамках знаний, которым обладают люди. Да и сами популисты зачастую тоже.

Вот тут и рождаются разговоры о том, что кто-то, то в правительстве, то в Нацбанке, управляет курсом, потому что им это выгодно. Люди это понимают. Они привыкли считать, что все воруют. Они бы сами воровали, попади они туда (и сами в этом охотно признаются, кстати). А значит они легко поверят в ту теорию заговора, которую им предложит популист. Ведь эта теория лишь подтвердит то, во что они и так верили. И понять, что кто-то просто выставляет курс гривны и его определяет гораздо проще, чем разбираться в хитросплетениях валютного рынка. Чем найти связь между тем, что у нас не получен транш МВФ, что не дало выйти на внешний рынок и большим спросом на валюту на внутреннем рынке со стороны государственных банков. Это слишком сложно. Лучше сказать, что злые люди губят простых людей, забирая у них последнее, обваливая национальную валюту.

Является ли это правдой? Нет. Помогает ли такой подход людям? Нет, потому что формирует ложные логические связи. И в будущем, например, популисты могут потребовать принести в жертву какую-нибудь девственницу и все скажут, что так и надо. Ведь она виновата.

Читайте такжеЖесть останется надолго: для России наступила расплата за непростительную ошибкуНо зато люди не помешают популисту потом печатать деньги, ведь не понимают простой вещи, что курс гривны определяется простым соотношением спроса и предложения. А значит, если напечатать гривну, взять и раздать дешевые кредиты, то тут же пойдет девальвация. Ведь гривны станет больше, а долларов в Украине – нет. Но люди ведь знают, потому что популистка-шаман им всегда говорила, что курс падает не поэтому, а потому что злобные люди этого хотят. И значит можно печатать гривну. Ничего страшного. А если это приведет к девальвации, то всегда можно будет обвинить в этом того, кто плохо молится. Или внешнего врага, злобного мужика с телегой из соседнего леса. Или принести новую жертву. Главное, говорить то, что нравится людям. Говорить то, что люди смогут понять в рамках своего образования.

И исправить это можно только повышая экономическую грамотность людей. Ведь если сейчас какой-нибудь шаман вылезет и скажет, что урожай плохой, потому что принесли в жертву мало девственниц, то в большинстве случаев его отправят в больницу. Или в нокдаун. Точно также должно стать и с шамана-популистами, когда много людей будут понимать, что им врут по поводу курса гривны (равно как и врут, когда говорят, что прививки это зло). И перестанут верить старому шаману. И можно даже не сжигать ее на костре. Все-таки, времена изменились. Главное - не допускать шамана к власти.