Перенос президентских выборов: в чем состоит план Порошенко

Порошенко задумал перенос президентских выборов в 2019 году / twitter.com/poroshenko

Петр Порошенко намерен добиться переноса даты проведения очередных выборов главы государства, — впервые слух о подобном желании гаранта возник летом прошлого года. Ныне абстрактный слух обрел характер подтверждаемой информации. А у смутного президентского желания появились признаки крепнущего намерения.

Вопрос первый: зачем президенту смещение сроков выборов?

Банковая рассчитывает перенести выборы главы государства с весны на лето 2019-го. Смысл? Для власти, как распорядителя админресурса, — очевидный. Во-первых, чем ниже явка, тем проще манипулировать результатами голосования, тем больше простора для подтасовок. А в период отпусков, каникул и прочих вакаций посещаемость избирательных участков снижается естественным образом. Во-вторых, молодежь, принадлежащая к наименее дисциплинированным электоральным группам, летом выполняет свой долг особенно неохотно. А избиратели 18+, по традиции, не склонны жаловать действующую власть. В-третьих (не смейтесь),президентские технологи всерьез считают, что избиратели летом добрее, чем ранней весной и легче прощают власти ошибки.

Вопрос второй: на что опирается возможный план президента?

На нестыковку, присутствующую в тексте Конституции. Часть первая 103 статьи Основного закона устанавливает: президент избирается сроком на пять лет. Часть пятая той же статьи определяет датой проведения очередных президентских выборов "последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента". И, наконец, часть первая статьи 104 разъясняет, что отсчет президентских полномочий начинается с момента принятия присяги.

Читайте такжеУ Порошенко остался один способ снова стать президентомПорошенко присягнул 7 июня 2014-го. Если применить к президентским полномочиям формулу "от звонка до звонка", то они у действующего гаранта должны истечь 7 июня 2019. Согласно Конституции, дата следующих президентских выборов (последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства) — 31 марта 2019-го.

Если пробовать обосновать, что такой "недобор" является:

— нарушением Конституции;

— ущемлением прав конкретного президента;

— неуважением к волеизъявлению граждан, этого президента избравших, —

можно громко потребовать назначения иной даты проведения президентских выборов, более справедливой.

Вопрос третий: а что считать "справедливой" датой?

Вопрос не так прост, как кажется.

Начнем с того, что ни один президент Украины ни разу не пребывал на президентской должности аптекарски точный пятилетний срок. Вычтем из этого списка изрядно "недосидевших" "досрочников" Кравчука и Януковича. Но избиравшиеся не на досрочных, а на очередных выборах Кучма (дважды) и Ющенко также не покидали Банковую ровно через пять лет, день в день, "пересиживая" от месяца до четырех. И если считать "недосиживание" на президентском посту нарушением Конституции, то "пересиживание" — такое же нарушение: ведь срок полномочий — пять лет, а не пять с "копейками".

Формула "от звонка до звонка" к президентским полномочиям в принципе неприменима. Избирательная кампания опирается на процедуры, привязанные к относительным временным рамкам ("не позднее, чем…", "указанный срок может быть продлен не более, чем...", и т.д.) Сами выборы могут быть либо одно-, либо двухтуровыми. А предусмотрены еще повторные, кампанию изрядно продлевающие. Так что абсолютно точно просчитать реальную продолжительность действа невозможно в принципе.

Давайте примерно прикинем, когда именно истекут полномочия действующего президента, если выборы (как и предусмотрено Конституцией) пройдут 31 марта 2019-го.

Если, по итогам голосования в первом туре ни один из кандидатов не заручится поддержкой более половины избирателей (что случится наверняка), ЦИК, после формальной санкции парламента, должен будет назначить повторное голосование (второй тур). Дата его проведения — третье воскресенье после дня выборов, то есть 21 апреля. 10 дней отводится Центризбиркому на подведение итогов выборов. Берем по максимуму —— 30 апреля. Затем официальное обнародование результатов (публикация в "Голосе Украины") — пускай на следующий день, то есть 1 мая. Не менее чем через тридцать дней победитель должен быть приведен к присяге — 31 мая. Именно в этот день действующий глава государства, гарант и главковерх, официально покинет свой пост.

Читайте такжеОдна маска на двоих: что общего между Тимошенко и ПорошенкоИтак, полномочия Порошенко, вступившего на президентский пост 7 июня 2015-го, истекут (с высокой степенью вероятности) 31 мая 2019-го. То есть на неделю раньше полного пятилетнего срока. А не на два с половиной месяца, как посчитал один бестолковый математик из президентского фан-клуба.

Согласен, мы считали по максимуму. Но даже если брать минимально допустимые сроки — раньше мая приведение к присяге нового президента не состоится. Даже в 2014-м, в условиях максимального благоприятствования для Порошенко (отсутствие судебных разбирательств, более сжатые сроки приведения к присяге), от дня голосования до дня инаугурациипрошло почти 2 недели. В 2019-м все будет явно жестче и дольше. Но, как ни считай, формальный "недобор" президентских полномочий Порошенко будет составлять от нескольких дней до пары-тройки недель.

Вопрос четвертый: почему временем проведения президентских выборов определен именно март?

Конституция, принятая в 1996-м определяла датой проведения очередных президентских выборов последнее воскресенье октября пятого года полномочий президента. В 2004-м после корректировки Основного закона, появилась более корректная (и, на мой взгляд, оптимальная) формулировка: последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий президента.

Закрепиться бы ей навсегда. Но тут вступил Янукович.

После победы на выборах-2010 он, с помощью дивного решения Конституционного суда, фактически отменил Основной закон в версии 2004 года и снова "узаконил" Конституцию-96. Но дату проведения президентских выборов в ней изменили. Изначальный октябрь заменили на март. Чтобы примерно подогнать даты под пятилетний срок полномочий действующего президента, приведенного к присяге в феврале 2011-го.

Три года спустя, в феврале 2014-го, Рада реанимировала Конституцию-2004. Но дату проведения президентских выборов оставила в версии "лойеров" Януковича. Верни парламентарии каноничный вариант — последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий президента — и не возникало бы ни проблем, ни соблазнов.

Март служил отправной точкой расчета сроков для очередных выборов президента. Но Порошенко избирался на досрочных, в мае. А срок полномочий ему полагался такой же — пятилетний (что подтвердил Конституционный суд в решении от 15 мая 2014-го). Что и дало повод для спекуляций.

Вопрос пятый: как президент рассчитывает добиться изменения даты проведения выборов?

Естественно, через Конституционный суд. Ожидается, что представление (если Порошенко все же решится сыграть в эту игру) отправится в КС уже осенью. И его автором, будет, вероятнее всего, не сам Петр Алексеевич.

Перспективы рассмотрения этого дела? Мнения источников в самом Конституционном суде на этот счет расходятся.

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыОдин источник убежден, что с правовой точки зрения вопрос ясен: выборы главы государства должны пройти в марте 2019-го. Но при этом мой собеседник предположил, что КС может принять решение в интересах президента. По его словам, Порошенко влияет на позицию необходимого количества судей.

Другой полагает, что проблема нестыковки двух положений статьи 103 Конституции, как минимум, заслуживает изучения. Что влияние президента на КС сильно преувеличено. Что это влияние с каждым днем будет лишь ослабевать: всякий десять раз подумает, стоит ли оказывать услуги "хромой утке". Прогнозировать, каким именно окажется решение Конституционного суда по столь чувствительному вопросу, источник не рискнул.

Вопрос шестой: каким будет механизм возможного переноса даты проведения выборов?

Самому интересно узнать.

Предположим, что КС и впрямь признает права президента ущемленными. Но даже в этомслучае, как считают правоведы, в решении суда вряд ли будет написано: "Перенести дату выборов на 9 июня (28 апреля, 5 мая, и т.д.)". Конституционному суду нельзя заниматься нормотворчеством, его обязанность — толковать, выявлять соответствие/несоответствие Основному закону.

Читайте такжеПочему Порошенко выгодно не идти на выборыКС теоретически может признать нынешнюю дату проведения выборов "неправильной". Мотивируя, ну, скажем тем, что права — суть нормы материального права, а сроки — процедура, сиречь механизм реализации права. Есть право народа, источника власти, избирать президента. Есть право президента, которого этот народ избрал, на пятилетние полномочия главы государства. И есть обязанности, которые он, президент, не сможет исполнять, поелику ему недодали драгоценные президентские дни.

Ну, а кто же определит "правильную" дату? Верховная Рада? Да, она обязана, согласно законодательству, не менее чем за сто дней до дня голосования, принять постановление о выборах, с указанием даты. Но дату должна привести ту, что указана в Конституции. А там записан март…

Будет ли парламент проявлять нездоровую инициативу и вписывать в постановление о назначении выборов дату, выгодную президенту? Всяко бывает, но что-то я сильно сомневаюсь, что в ВР сейчас наберется достаточное количество граждан, готовых услужить Петру Алексеевичу.

А каким шикарным поводом для очередного палаточного городка станет такое решение...

Если подобная комбинация действительно будет разыграна, просто любопытно посмотреть, как именно Банковая собирается довести ее до конца.

Сергей Рахманин, журналист, для ZN.ua