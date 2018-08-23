В Раде заговорили о переносе даты президентских выборов: стала известна реакция Парубия

В Украине обсуждают информацию о переносе выборов / Открытые источники

Народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец заявил о готовящемся решении по переносу даты президентских выборов в Украине.

"Готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента Украины", - написал Емец в своем Facebook.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил о том, что не располагает информацией о переносе даты президентских выборов, передает УНИАН.

"Из каких-либо официальных источников мне это не известно. Если я не ошибаюсь, согласно Конституции, выборы проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий (президента). Только так я вижу законные основания и законные предпосылки", - сказал Парубий в комментарии журналистам.

Отметим, что заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера также опроверг информацию о переносе сроков президентских выборов.

"Не вижу других правовых перспектив для определения дня проведения следующих очередных выборов Президента Украины, чем календарной даты 31 марта 2019, как в последнее воскресенье марта пятого года полномочий Президента Украины", - написал Магера в своем Facebook.

Напомним, недавно был опубликован новый президентский рейтинг компании GfK Ukraine.