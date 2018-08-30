Почему Порошенко решил разорвать "дружбу" с Россией

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Петр Порошенко анонсировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Изменение риторики президента связано исключительно с его политическими мотивами и приближением выборов. Никаких других причин для этого нет.

В целом, это простой и понятный ход в условиях войны, который должен последовать за разрывом дипломатических отношений с Россией как реакция на вооруженную агрессию против нашего государства. Но сейчас со стороны Порошенко – это всего лишь попытка имитации патриотизма и готовности оборонять Украину без реальных шагов в этом направлении.

Поддержит ли эту идею команда Порошенко, учитывая, что ранее его окружение высказывалось категорически против нее, в частности, Ирина Геращенко? Прежде всего, не думаю, что существует такое понятие как "команда Порошенко". Есть Порошенко, который принимает решения, а позиция людей из его окружения будет идти в русле пожеланий, поручений и прихотей президента.

Читайте такжеОставь надежду еще на 5 лет: почему война на Донбассе пока не закончитсяНадо понимать, что такое решение будет символическим шагом, ведь это рамочный договор, который мало на что влияет. И если говорить серьезно о внешней политике и реагировании государства на угрозы, то такой демарш должен идти в комплексе с другими демаршами и действиями.

На самом деле, именно действия России привели к тому, что существование данного договора лишено всяческого смысла. Ни сотрудничества, ни дружбы с Россией уже давно нет. Она нарушила нормы международного права.

Однако, Москва может использовать этот факт в пропагандистском плане - креативность в Кремле зашкаливает. В том, что там придумают очередную чепуху вокруг этой истории, которая будет трактовать разрыв в их пользу, можно не сомневаться. Ведь других возможностей у Москвы может уже и не быть.

Богдан Яременко, дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Гларведа"