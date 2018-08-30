Зачем Портнов купил Newsone

Андрей Портнов купил канал / Андрей Портнов/Facebook

Несмотря на то, что Евгений Мураев и Андрей Портнов объявили, что речь идет о передаче 100% прав канала в управление на три года, очевидно, можно с уверенностью предположить, что сделка купли-продажи канала состоялась.

Что такое Newsone?

Если брать всю телевизионную аудиторию, то доля канала небольшая - где-то 1,2-1,5%. Однако, канал занимает лидирующие позиции в категории "новостные каналы" и его доля демонстрировала постоянный рост благодаря усилиям генерального продюсера Голованова. А именно новостные каналы эффективнее всего формируют политические предпочтения зрителей. Вадим Рабинович был раскручен до уровня первой пятерки политиков Украины именно благодаря каналу Newsone.

Читайте также"Рвотные рефлексы": в Сети обсуждают новость о том, что Портнов стал руководителем NewsOneВ лагере оппозиции сейчас наблюдается "переполнение регистра". Рабинович, Медведчук, Мураев, Бойко, Вилкул и даже Тарута - все играют приблизительно на одном электоральном поле, поедая друг друга и все вместе проигрывая Тимошенко, с которой все пытаются договориться. Ситуация, конечно, ненормальная и где-то даже комичная. Она требовала ряда решительных шагов для разрешения противоречий. Попросту говоря: отсечения лишних.

Но кто лишний? Для чего или кого Портнов купил канал Newsone?

Мы это узнаем буквально в самые ближайшие дни. Но я рискну предположить, что с эфира канала исчезнет Вадим Рабинович и Вячеслав Пиховшек с его неприкрытой апологией Медведчука. А кто появится? Ответ, думаю, на поверхности.

Как бы то ни было, Портнов сделал эффектный и эффективный шаг, который, по сути, знаменует его официальное возвращение в активную политику Украины в качестве одного из самых влиятельных игроков. Впрочем, даже проживая в Вене, он никогда из нее и не уходил.