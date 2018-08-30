Незамысловатый реванш пацанов, или Главный вывод из продажи Newsone

Newsone купил Портнов

Конкурс одиозных зиц-председателей на Newsone. Ну вот был один зиц-председатель. Евгений Мураев. Вынурнул из ниоткуда, женился на племяннице Вадима Рабиновича, возглавил канал. Потом развелся и упс, канал ушел другому зиц-председателю, известному управленцу и опытному медийщику Андрею Портнову.

На самом деле, ну какая разница, Мураев или Портнов? Они все равно лишь вывеска, за которой маячит ФСБ. Разве это что-то изменит? Разве до этого телеканал не был самым русскомирским транслятором зрады, после просмотра которого, если вы вдруг на него попали, вам не хотелось бы повесится? Там уже есть аналитическая передача Вячеслава Пиховшека. Там уже давно распяли Уляну Супрун. Там давно говорят "миру мир" и давайте дружить с Путиным. Поэтому самое интересное в этой истории, это то, зачем они делают все так публично.

Читайте также"Рвотные рефлексы": в Сети обсуждают новость о том, что Портнов стал руководителем NewsOneНо ответ на этот вопрос, видимо, просто недоступен нам, потому как мы не обладаем всей достаточностью информации и анализом психиатров. Последнее особенно важно. Ведь все эти крепкие опытные хозяйственники так давно считают себя богами, что руководствуются своей, сугубо им доступной логикой. Потому как если вы создаете канал влияния, то хотите влиять, а значит не очень хотите, чтобы вас при этом ассоциировали с каналом. Но первое что вы делаете – приходите сами на свой канал и даете интервью, которое до конца в состоянии посмотреть только вы сами, потому что оно длится полтора часа.

Это способ повлиять? Или это способ удовлетворить свое эго? Вы не хотите, чтобы ваш телеканал называли рупором Москвы, но публично отдаете его в управление человеку, который давно и плотно ассоциируется с ФСБ? Который даже не думает говорить, что канал будет работать по высоким стандартам, независимость и все дела, а так прямо и говорит, что теперь сам будет определять информационную политику. Это чтобы никто совсем не сомневался. И журналистам телеканала наверняка приятно, когда старый собственник откровенно говорит, что новый собственник будет определять информационную политику. Это ведь не надо никаких теперь сложных моральных дилемм или лицемерия. Портнов сказал – определяю. И все тут.

Вот такой незамысловатый реванш пацанов. Это такой тонкий хитрый ход? Или это попытка удовлетворить свое эго, показав кому-то в Киеве, что вы так можете? Ну ок, можете. Флаг вам в руки. Это игры больших мальчиков с очень большими комплексами, но не тонкая политика реванша. Пусть уж лучше так. Пусть не будет полутонов. Так всегда легче разобраться. Тем более, что они ведь не заморачиваются.

Плохо в этом всем только то, что институты государства не работают. Тот факт, что Портнов может формально купить телеканал, говорит о том, что ни прокуратура, ни какой-то там совет по телерадиовещанию не может ему помешать.

Не может прийти и отобрать лицензию, как прокуратура не смогла обосновать Интерполу, почему Портнов должен сидеть. И это показывает нам то, с чем мы по-настоящему должны бороться. Не с призраками из прошлого, которые занимаються самолюбованием в прямом эфире. А выстраивать работающие институты государства. Потому что для США, по сути, не страшен нарцисс Дональд Трамп, даже когда он пришел к власти. Институты государства обкладывают его флажками и загоняют обратно в твиттер.

Читайте такжеЗачем Портнов купил NewsoneА Украину пугает Тот, чье Имя Нельзя Называть, рейтинг которого стремится к нулю и все что он может, это надувать щеки и пугать своим кумом, постоянно проигрывая выборы. Единственное чувство которое должны вызывать у нас эти люди – это презрение. Большего они не заслужили. Как и любой другой зиц-председатель. А Украине надо с нуля выстроить институты государства. И как показывает практика, именно с нуля это возможно, а попытка переставить кровати в некоторых комнатах ничего не меняет совершенно.