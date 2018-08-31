Зрада или перемога: как Россия стала крупнейшим инвестором Украины

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

31 августа 2018, 08:04

Как так получилось, что агрессор стал крупнейшим инвестором нашей страны?

инвестиции, Украина
РФ стала крупнейшим инвестором Украины

Новая зрада нарисовалась. Вышла статистика. Статистика инвестиций в Украину. Ее прочитали по диагонали. И говорят, что Россия крупнейший инвестор в Украину. И это на фоне слива патриотов, липецкой фабрики и Виктора Медведчука в телевизоре. Сплошная зрада.

А что на самом деле? А на самом деле все с точностью до наоборот. Да, есть статистика прямых иностранных инвестиций в Украину. Прямо скажем, там мало инвестиций. Очень мало. Не торопятся инвесторы к нам. Но это собственно не новость. Они как в 2011 году сбежали, так и не торопятся. А сейчас, на фоне происходящего в мире, кризисов в Турции и Аргентине, и подавно не тропятся. Это плохо. Потому что инвестиции – это единственный путь к экономическому росту. И нам очень надо убедить иностранных инвесторов чтобы они пришли. Но сейчас о другом.

Читайте такжеРоссия переходит на военное положениеПо той же статистике, на бумаге, крупнейшим инвестором в украинскую экономику является Россия. Доля России в прямых инвестициях в Украину по итогам 1-го полугодия – высокая. Пришло по статистике в страну 1,3 млрд долларов. Из них – 436 млн долларов из России. Казалось бы, натуральная зрада. Если только не попытаться понять, что же это за инвестиции. И тогда выйдет скорее самая натуральная "перемога".

Что это за деньги – это докапитализация российских банков. Звучит тоже зрадливо. Как так, российские банки несмотря на протесты патриотов, увеличивают капитал в Украине. Просто таки экспансия. Но что на самом деле? А на самом деле это не инвестиции, это скорее похоже на выплату за заложников. Что происходит с российскими банками? Украина фактически взяла их в заложники. Банки под санкциями. И выводить деньги из Украины они не могут. Продать свои финансовые учреждения у них тоже не получается. Закрыть их просто так – нельзя. Банкротство – плохая идея, когда ты большой системный банк, представленный в разных странах мира. В итоге, российские банки вынуждены поддерживать свои дочерние банки в Украине, выбрав стратегию их постепенного умирания. Другого выхода им не оставили.

У украинских дочек российских государственных банков есть кредиты перед материнскими банками. Так обычно делают. Материнский банк дает дешевый кредит своему дочернему банку, а тот уже кредитует бизнес. Но мы помним, что санкции. А значит вернуть эти кредиты своим материнским банкам дочерние банки в Украине просто не могут. Что они делают с этими зависшими кредитами? Переводят их в капитал. Транзакция чисто на бумаге. Одна часть пассива баланса банка, кредитная задолженность, просто переходил в другую строчку – капитал.

Читайте такжеРоссия стремительно превращается в фашистское государствоНо что в итоге? В итоге эта транзакция проходит как прямая инвестиция. И бабах, у вас уже российские банки – крупнейшие инвесторы в экономику Украины. По своей ли воле они это делают? Нет. Является ли это экспансией в Украину – точно нет. Они бы сбежали с радостью. Но не могут. Повышает ли это зависимость Украины от российских денег? Вообще нет. Это все последствия активной экспансии российских денег в 2010-2013 г.г., когда российские банки под руководством Кремля кредитовали в Украине все, что движется. Теперь уже не кредитуют. И кредиты им тоже, прямо скажем, не очень возвращают. Но шлейф той экспансии еще иногда отражается в статистике.

Вот и все. Никакой зрады. И никакой особой перемоги. Просто слегка приятно, что можно добавить много головного боля российским государственным банкам. И больше ничего нет в этой статистике. И дает она нам пищу для размышлений только в контексте того, что миллиард долларов иностранных инвестиций для такой страны как Украина – это очень мало. Но это уже совсем другая история.

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Россия Украина инвестиции Сергей Фурса
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