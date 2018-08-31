Прекратите ваши "танцы на костях" Кобзона

Дмитрий Спивак

политический эксперт 

31 августа 2018, 16:06

Он всегда был сложным человеком. С непростым характером. Со своими "тараканами".

Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон / Фото: 24smi

Мне посчастливилось быть с ним знакомым. Это были две короткие встречи, запоминающиеся на всю жизнь... Вчера, я специально сделал паузу и ничего не писал о смерти Иосифа Кобзона. Зато, я с ужасом и отвращением читал комментарии многих политиков, журналистов, "экспертов и патриотов", глумящихся над смертью человека только потому, что его взгляды не совпадают с их пониманием жизни и оценкой событий.

Какая же грязь полилась, и какие мерзкие оскорбления и радостные визги... Люди!!! Остановитесь!!! Не превращайтесь в стадо злобных, бездушных и агрессивных особей. Ваши "танцы на костях", это мерзкое и бесчеловечное проявление всего самого неизменного.

Какие там Европейские ценности? Какой там Томас и православные догмы? Какая религия? Какое там милосердие? Для Вас это просто лозунги и штампы. Пустой звук. А все Ваши проклятия унижают и оскорбляют, прежде всего Вас самих... В конце концов, Кобзон никого не убивал. Просто Вами Все забыто и Все пох@ряно. А я Вам напомню...

Читайте такжеКобзон умер, но дело его живет!...Он хоронил Высоцкого и помогал многим диссидентам, писателям, ученым, спортсменам. Он "выбивал" квартиры и премии сотням молодых и талантливых артистам, включая Пугачеву. Поддерживал театры и кино, отстаивал перед чиновниками интересы искусства. Он спасал жизни тысячам людей, помогая им материально или устраивая им лечение за границей.

Он ОДИН пошел в Норд Ост и вытащил заложников, неоднократно летал в Чечню и вытаскивал раненных и пленных, курировал долгие годы пять детских домов и помогал многим бизнесменам и продюсерам не раствориться в лихие 90-е. Он был реально авторитетным человеком. Во всех сферах жизни. Да, и в криминальных кругах, и в артистической среде, и среди бизнесменов и политиков, его слово было весомым. Он и для нашей страны в свое время сделал немало...Одним словом, Он был Глыба...Мощный...Сильный... Неудобный... Со стержнем...

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А еще он пел "День Победы", "Темная ночь", "Я люблю тебя жизнь", "Мгновения", "Журавли", "А у нас во дворе" и сотни, и сотни других замечательных песен, включая украинские "Місяць на небі" и "Рідна мати моя". Это была целая Эпоха Советской, Российской и Украинской песни. Нравится это кому-то или нет. Но ушла Эпоха.

Да, он всегда был сложным человеком. С непростым характером. Со своими "тараканами", как говорится. В последние годы он проявил свою политическую позицию по отношению к событиям на Донбассе не самым, на мой взгляд, правильным образом. Он поддержал Путина, дружил с руководителями ДНР и не хотел возвращения своей малой Родины в лоно Украины. Не принял он новой Украины. Что ж, я с ним не согласен, но это его право, в конце концов. Право каждого человека на свое мнение и на свою позицию. А еще, на свою ошибку. Да и вообще, время рассудит и расставит все точки над "и".

Так что ж теперь, глумиться над его смертью и изрыгать фонтаны "патриотического" гнева? Повторюсь. Это отвратительно, мерзко и не по-людски... А еще это трусливо и мелко. Человека то уж нет, и он никому уже не может ответить... Такая моя позиция.

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Иосиф Кобзон Дмитрий Спивак
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