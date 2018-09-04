Сало надо перепрятать: зачем Украина взяла плохой кредит и что это значит для простых украинцев

Украина снова взяла плохой кредит / joinfo.ua

В конце августа Украина взяла очередной кредит - 725 млн долларов на 6 месяцев под 9% годовых.

Первое, что настораживает – короткий срок кредита. На такой срок берут долги тогда, когда понимают, что это краткосрочная проблема. Но через полгода у нас президентские выборы (а возможно и парламентские), поэтому, очевидно, что – это не прихоть Украины, а требование кредиторов.

Второе, процентная ставка – 9% годовых. На рынке торгуются еврооблигации Украины со сроком погашения во второй половине 2019 года (то есть после выборов) и с процентной ставкой 6,6%. То есть наша страна заняла короче и дороже, что говорит о том, что сделка была вынужденной, а любая вынужденная сделка является невыгодной для того, кто его берет.

Читайте такжеЭрик Найман: Украинские элиты ведут Украину, как "Титаник", к дефолтуВывод - это однозначно плохой долг для Украины, поскольку не связан с жизненно важным потреблением. Так взаймы на любых условиях берут или наркоманы, или алкоголики. Хорошие долги - те, которые позволяют зарабатывать больше денег, можно брать. Ты понимаешь, что будешь оплачивать процентные ставки из больших доходов. А дорогие и короткие долги уничтожают экономику. Это сильно напоминает ситуацию при распаде СССР, когда многие госпредприятия брали долги на погашение зарплат. Но это их не спасало, они все равно банкротились.

К слову, кредиты МВФ нам обходятся в 3% годовых, путем простых математических исчислений получаем 20 млн долларов – это цифра, которую Украина переплатит в данном случае.

Чем же была вызвана острая потребность брать плохой кредит? В первую очередь, это проблемы с государственными финансами. Из-за сильной гривны, бюджет недополучает доходы, что привело к дефициту. Сейчас остатки на казначейских счетах менее 2 млрд гривен, хуже было только накануне бегства Януковича.

Читайте такжеПять причин, почему нужно запасаться долларамиНо сейчас ведь никто не бежит из страны и нам показывают картинку, что все хорошо - у нас высокая занятость, хорошие зарплаты, а в это время госбюджет уже трясет и лихорадит как алкоголика.

Наши власти живут по принципу "нам бы день простоять, да ночь продержаться", а кто же будет оплачивать эти долги? Судя по всему, мы, простые украинцы, поэтому в ближайшее время нас ждут новые налоги, повышение тарифов на газ, электроэнергию и т.д. Самое простое, что может каждый из нас делать, когда в экономике государства наступают такие проблемы, так это – беречь наличность, а "сало надо перепрятать". Так вот, следующие полгода будет как раз такое время, когда сало надо держать подальше от Украины и госбюджета, который попытается у вас эти деньги забрать.