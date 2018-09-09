НАТО - это очередная беспроигрышная фишка АП

НАТО в представлении обывателя, усердно формируемом провластными СМИ и блогерами, это такая палочка-выручалочка, вроде хорошей западной полиции, которой звонишь, когда надо, и она приезжает, пакует плохих парней в машину, достаёт кошку из водосточной трубы, утешает ревущего малыша, потерявшего маму, и делает селфи со спасёнными.

Главное вступить в НАТО, и всё будет в шоколаде - можно по-прежнему жить в своё удовольствие, ездить на море в Крым, на заработки в Европу, в Саратов к тёще на блины, и не заморачиваться этой дурной войной. НАТО всё порешает.

Читайте такжеКак Порошенко подсунул украинцам коммунизм под видом еврораяНАТО - это очередная беспроигрышная фишка президентской администрации. Сначала было АТО за считанные часы и тысяча гривен в день для солдат воюющей армии. Потом "безальтернативный" Минск-1 и беспроигрышный "мирный план президента". После трагедии 32-го блок-поста, ДАПа и окружения Дебальцево, появился второй безысходный минский договор, новой официальной религией стали международные санкции, а прихода миротворцев на Донбасс стали ждать как второго пришествия Христа... Не сработало ни то, и ни это, и решено было уповать на НАТО, и записать надежды в Конституцию, всё равно в

Конституции нашей надежд таких бесплодных - хоть отбавляй.

Между тем, в Конституции есть и прямое требование защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Но нам объясняют популярно, что норма эта для "обычной" войны, а когда война "гибридная", и мы вовсю торгуем с агрессором, то думать так смешно, потому что если начнём воевать всерьёз, то потеряем деньги, а деньги важнее суверенитета и территориальной целостности.

Читайте также"Дружба" с Россией: как Порошенко и Ко разводят украинцевА НАТО...НАТО нам, конечно, не светит. Потому что страны, имеющие неурегулированные конфликты и территориальные споры не могут быть членами НАТО. Но кого это интересует, когда впереди выборы?

Когда тема НАТО надоест, как сказки про загробную жизнь, обязательно сделают бомбу. Информационную. Сольют в СМИ, например, секретные планы восстановления ядерного потенциала. Неофициально, обходя глубоким молчанием, комментируя многозначительными намёками. И кто тогда сможет противостоять проворовавшемуся и изолгавшемуся президенту, размахивающему несуществующей атомной дубинкой? Никто.