Президент на выданье: что Порошенко получил за сдачу леса-кругляка

Петр Порошенко получил одни плюсы за сдачу кругляка / Reuters

Есть такое древнее выражение "невеста на выданье": ей уже нельзя быть слишком переборчивой и щепетильной, чтобы не остаться в девках. "Президент на переизбрании" — то же самое, только хуже. Для всех нас хуже.

Смотрите, какие резоны у президента и его окружения, например, в уже широко известной схеме "молчание за дрова".

Во-первых, таким образом Петр Алексеевич подкупает европейцев, которым нужен наш лес-кругляк, да еще и по бросовой, "дровяной" цене. А в Европе, напомню, стали регулярно появляться публикации и выступления политиков, прямо говорящие, что масштабная коррупция в Украине процветает именно под патронатом президента. Теперь, надо полагать, станет поменьше.

Читайте такжеКриминал на дровах: как Порошенко провернул трюк с круглякомВо-вторых, подкупает закарпатских "баронов", для который контрабанда леса стала одной из системных теневых схем. Забрать у них эту схему — и они взбунтуют регион. И там за Порошенко точно не проголосуют.

В-третьих, как вершина теневой пирамиды, окружение президента (а значит, и он сам) получает свою долю от этой схемы.Обратите внимание, все плюсы — исключительно президентские, позволяющие ему обогащаться и увеличивать шансы на переизбрание.

Теперь о минусах. Которые исключительно наши, общественные.Это очевидное уничтожение экологии. Но ведь это в будущем, когда ПАП планирует переселиться в Испанию или на Мальдивы.

Читайте такжеУкраинцам как папуасам подкинули деньжат в обмен на лысины КарпатПовышение риска природных катастроф в Карпатах — наводнений, селей и прочего. Но это ведь будет ликвидироваться за счет резервного фона Кабмина, то есть, из наших с вами налогов, а уж на них власти точно наплевать. И наконец, это обкрадывание грядущих поколений, которые имеют право получить экологию и ресурсы, как минимум, не хуже, чем мы получили от своих предков.

Но если президента не волнуют чаяния поколения нынешнего, то что уж говорить о поколениях грядущих? Какой выход? Ликвидировать пост, который позволяет каждому зашедшему на него автоматически считать себя всевластным и непререкаемым хозяином всея Украины, таким себе мажоритарным акционером с контрольным пакетом. И строить систему, в которой страна будет действительно управляться обществом и в его интересах.