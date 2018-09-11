Смешной и опасный рост: три доказательства того, что в украинской экономике все плохо

Андрей Головачев

политический эксперт

11 сентября 2018, 08:04

Через 2-3 года все иллюзии по поводу украинской экономики окончательно растают.

МВФ и Госстат оценили рост ВВП Украины в первом квартале в 3.1%, а во втором - 3.6%. Владимир Гройсман и Петр Порошенко поспешили приписать эти цифры своим реформаторским усилиям. МВФ и ЕС были более сдержанными и настаивали на продолжении реформ, чтобы рост экономики снова не остановился.

Но есть ли на самом деле рост ВВП?

Напомним, что ВВП состоит из:

1. экспорт минус импорт

2. инвестиции всех видов (государственные, частные и зарубежные)

3. внутреннее производство

Читайте такжеВпереди мировой кризис, который ударит и по УкраинеКроме того, на динамику ВВП влияет численность населения. Это понятно: если население страны растет, то растет ВВП, потому что растет внутреннее потребление. И наоборот.

Именно с населения мы и начнем наш анализ. Численность населения Украины сейчас никто не знает, потому что последняя перепись проводилась лишь в далеком 2001 году, и с тех пор все правительства наотрез отказываются ее проводить. Причины этого понятны - население Украины стремительно сокращается и ни одна власть не хочет взять на себя ответственность признать этот печальный факт. Впрочем один выдающийся можновладец все таки решился: недавно Павел Климкин заявил что ежегодно Украину покидает один миллион граждан в поисках заработка и посетовал, что ситуация с эмиграцией "становиться просто катастрофической".

Значит самая активная часть трудового населения массово выезжает, а оставшиеся "болото" и пенсионеры умудряются обеспечивать рост ВВП?

Следующий компонент - экспорт минус импорт. По данным Госстата за первое полугодие 2018 г. торговое сальдо оказалось негативным и составило 653,1 млн долл. Причем динамика совсем печальная, потому что дефицит увеличился в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, в этой составляющей ВВП, как и в ростом населения, тоже все плохо.

Теперь, что касается последнего пункта - зарубежных инвестиций. Всего за первое полугодие 2018 года Украина получила 1.259 млрд долл. Честно говоря, это просто слезы. Украине для реального роста нужно привлекать в год минимум 10 млрд долл, чтобы хоть на что-то рассчитывать. Еще печальнее становится картина, если посмотреть на структуру этого несчастного одного с небольшим миллиарда.

436 млн долл - это инвестиции из России. Это просто покрытие убытков российских банков, которые зависли в Украине. Формально госстат учитывает эти инвестиции в ВВП, но толку от них для развития экономики никакого нет.

Кипр - 219 млн и Нидерланды - 207.7 млн дол - это ранее вывезенные в офшоры украинские деньги. Сначала украли - потом часть возвратили. Для развития экономики это ничего не дает, но Госстат формально учитывает эти псевдоинвестиции в ВВП.

Государственные инвестиции - это самообман. Сначала деньги вынимаются из экономики в виде налогов, потом часть этих денег инвестирует в инфраструктуру или производство вооружения, а часть - воруется и вывозится за рубеж

Вывод: зарубежные инвестиции в Украину не идут, а значит никакого развития экономики нет и не может быть по определению.

Так за счет чего же вырос ВВП?

Госстат поясняет - за счет роста платежеспособного спроса населения. И это видно по данным роста розничного оборота. Но откуда рост спроса, если население сокращается? Ответ на поверхности: торговля и частично жилищное строительство выросли за счет денег заробитчан, которые стали массово выезжать в Европу после получения безвиза.

Суммируя, можно сказать, что чисто формально ВВП вырос за счет экспорта рабочей силы. Это смешной рост и очень опасный рост. Он скоро прекратиться по мере того, как заробитчане будут все более ассимилироваться на Западе, вывозить свои семьи или создавать там новые, и спасительный поток заробитчанских денег будет истощаться.

Читайте такжеВодку сравняли с салом: зачем Кабмин замахнулся на святоеМногие "экономисты" объяснили рост ВВП также повышением минимальной зарплаты. Это недоразумение. Это лишь привело к повышению номинального ВВП за счет роста инфляции. Ведь недаром НБУ поднял учетную ставку уже до 18%.

Есть еще один маленький секрет роста ВВП. Это рост тарифов. Каждый раз, когда тарифы повышаются, ВВП формально растет, а уровень жизни падает. При этом рост тарифов не учитывается в цифре инфляции, так как это искусственно управляемые правительством цены. То есть при росте тарифов правительство получает двойную прибавку в ВВП: за счет повышения цен и за счет занижения реальной инфляции.

Серьезные экономисты прекрасно понимают, что в Украине нет развития экономики, потому что отсутствуют такие реформы , которые бы привлекали бы в страну современные технологии. Такие технологии, которые бы качественно изменили допотопный экономический уклад Украины и реально повысили бы ее экспортный потенциал и, как следствие, реальные зарплаты. Развитие экономики - это улучшение качества образования, качества медицинского обслуживания, социальных стандартов, реального уровня жизни, качества жизни, уровня безопасности и т.д.

Именно отсутствие экономического развития является причиной того, что импорт Украины хронически превышает экспорт и даже глубокая девальвации гривни не помогает. Ну, в самом деле, разве можно добиться положительного сальдо с ЕС экспортируя туда ягоды, грибы, орехи, мед и т.д.? И вообще реформами можно назвать только такие, от которых больше всего выиграли бы самые бедные слои населения, а не Ахметов со своим новым напарником, которому он, по слухам, продал часть Киевэнерго.

Итак, в Украине наблюдается временный, формальный, некачественный экономический рост, и наблюдается полная стагнация в развитии экономики. По другому и быть не могло, потому политическая система после евромайдана осталась неизменной, но при этом ухудшилась еще и ее эффективность управления. А именно политические институты определяют институты экономические. Через 2-3 года, а может быть и раньше, все иллюзии по поводу украинской экономики окончательно растают. В экономике чудес не бывает.

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экономика ВВП заробитчане Александр Головачев
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