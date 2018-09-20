Порошенко ищет благословления Путина на новый срок

А что изменилось?

В 2014 году Петр Порошенко пришел к власти в результате тайного сговора о разделе власти. Сговора с внутренними союзниками вроде Виталия Кличко и представлявшим тогда РФ Дмитрием Фирташем. И это не вымыслы какие-то, это из материалов судебного заседания против Фирташа в Австрии.

Итоги "венского сговора" были оперативно доложены Владиславу Суркову и получили одобрение Кремля. И были успешно реализованы в процессе имитации избирательной кампании. Всплывшая инфа о венском сговоре тектонических потрясений в украинском обществе не вызвала — все сидят ровно.

Соответственно, а почему бизнесмен по натуре Порошенко будет отказываться от удачного приема, однажды принесшего ему успех?

Поэтому ничего удивительного, что сегодня ПАП договаривается о разделе власти с нынешним представителем Кремля Виктором Медведчуком и местными союзниками Читайте такжеРоссийское "исчадие ада" может взять реванш в Украиневроде Юрия Бойко. Характерно, что при засветке этой вполне достоверной инфы (у автора Сони Кошкиной давние доверительные отношения с Борисом Колесниковым, другом детства Рината Ахметова), никакого зримого общественного протеста украинцев, судьбу которых опять решают за их спиной, не возникло.

Но есть и существенное отличие от ситуации 2014 года.

Узурпация свободного выбора украинцев в 2019 году может привести к полномасштабному противостоянию вплоть до реальной гражданской войны. Но мне более вероятным видится катастрофическое разочарование общества. У гражданских активистов натурально опустятся руки. У адептов нынешней фарисейской власти расправятся крылья. В целом общество впадет в социальную апатию и сосредоточится на биологическом выживании. Тем более, что наша экономика становится все более мародерской, то есть, выживать все труднее.

И тогда власть сможет делать все, что в взбредет в их ошалевшие от безнаказанности головы.

Присоединить Украину к Таможенному союзу. Влиться в состав ДНР-ЛНР с перенесением столицы из Киева в Енакиево. Ввести второй государственный в виде блатной фени. Объявить коррупцию еще одной скрепой вместе с "Армією, мовою і вірою". Добавить Моторолу, Гиви, Захара и прочих в Небесную Сотню...

С людьми всегда поступают так, как они позволяют с собой поступать. С обществом — аналогично.