Почему Порошенко не подходит на роль борца с Россией

Порошенко не подходит на роль борца с Кремлем / УНИАН

Имитация, манипуляция, ложь. Это я об основных тезисах не только нынешнего президентского послания, но и всей философии его правления

Вот как в одном выступлении можно сказать и что в 2014 году у нас не было войска, а сейчас, а потом, что нашим достижением является то, что мы отвоевали 2/3 оккупированных территорий?

Если войска не было, то как же мы отвоевали 2/3 оккупированных территорий именно в год, когда его будто бы еще не было?

И почему мы тогда не защитили в 2018 году, когда сильное войско уже якобы есть, Азовское море?

Читайте такжеПорошенко "кормит" украинцев лозунгами времен первой мировой войныПочему при подсчете освобожденных в 2014 году территорий не учитывается Крым? Очевидно потому, что и не собирались и не собираемся за него воевать, и потому, что с учетом территории Крыма цифры возвращенных из оккупации территорий не так красиво звучат.

Если логика этой демагогии заключается в том, что в 2014 году мы остановили врага не благодаря армии, а добровольцам и волонтерам, то в чем же тогда заслуга верховного главнокомандующего и власти, чтобы отчитываться об этом, как о своей победе?

И зачем тогда добровольцев "загоняют" в официальные структуры МВД и МО? Ведь можно было объявить военное положение, и это не только бы сняло все проблемы с применением Вооруженных сил в конфликте, но и обязало бы каждого гражданина защищать Родину с оружием в руках (т.е. сняло бы вопрос статуса добровольцев вообще)!

Если в стране существует угроза реванша пророссийских сил, то почему кум Путина до сих пор имеет предоставленные президентом полномочия представлять Украину на переговорах с Россией?

Как с желанием противостоять России соотносятся факты увеличения с ней торгового оборота, увеличение числа граждан Украины, путешествующих в Россию, неразорванные дипломатические отношения?

Читайте такжеПорошенко ищет благословления Путина на новый срокИ если дипломатические отношения с Россией существуют потому, что в России содержатся пленники, то будет ли украинская власть устанавливать дипломатические отношения с ИГ или ХАМАСОМ, если эти террористические группы \образования захватят в заложники украинских граждан?

И если в предвыборной программе Порошенко "жить по-новому" было обещано нормализовать отношения с Россией (прежде всего экономические), то должен ли Порошенко извиниться либо за то, что не понимал, что это невозможно, либо за то, что таки выполнил это обещание (если принять во внимание рост торговли)?

Порошенко не подходит на роль борца с Россией.

Эта роль ему нужна только на выборы. Но цена такого позиционирования – я за Украину, а остальные – из России может быть для Украины невыносима. И чем такой искусственный раскол украинского общества отличается от плана Путина?