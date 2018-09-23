Сказка о войне: почему экономика Украины не растет и что скрывает Порошенко

Власти используют войну как причину падения экономики

Понятно, что надежды на переизбрание Петр Порошенко связывает с прослойкой лиц, так или иначе кормящихся при его власти. Но таких относительно немного, 3-5% максимум. Поэтому основная опора Петра Алексеевича — это 25-30% наших безмозглых граждан, которые больше верят властному телевизору, чем собственным кошелькам.

Да-да, именно безмозглых, поскольку только в пустой голове способны одновременно поместиться 144 успешно проведенные реформы, о которых восторженно рапортует президент Порошенко, с неминуемым дефолтом, который произойдет, если власть не повысит цену на газ для населения, о чем с неменьшим энтузиазмом сообщает премьер Гройсман.

Читайте такжеПорошенко "кормит" украинцев лозунгами времен первой мировой войныВ ответ на это, наиболее продвинутые анэнцефалы приводят мне решающий и неопровержимый, по их мнению, аргумент - "Так ведь война!". Да, у нас жестокая война, потому что буквально ежедневно на передовой гибнут лучшие сыны Украины, защищающие нас от недоимперии. Но вот на нашу экономику эта подлая война влияет совсем не так, как выставляют адепты лозунга "Без Порошенко нет Украины".

Для начала, аннексия Крыма и оккупация части Донбасса избавила нас от двух дотационных регионов. Тем самым серьезным образом облегчила нагрузку на бюджет. И это плюс, а не минус для экономики. При этом бюджет не вкладывается в эвакуацию промышленности, восстановление разбомленных агрессором транспортных артерий и прочей инфраструктуры — заметных дополнительных расходов на все это нет.

При гибридной войне мы продолжаем покупать у России (через схемы, но все равно у России) необходимый нам газ, причем, по вполне приемлемой цене, о чем не устает утверждать руководство Нефтегаза. Да и его рекордная прибыльность говорит о том же.

При войне выросла цена за транзит российского газа — опять таки плюс бюджету.

Может, мы потратились на разработку и производство или закупку нового вооружения? Скажите, какого? "Джавеллины" обошлись нам бесплатно. Из нового вооружения произведено в единичных экземплярах лишь нестреляющая пушка "Богдана", ракеты для систем залпового огня (в серийное производство пока не запущены), какие-то бронетранспортеры и подобное, опять-таки выпускающееся мелкими опытными партиями.

Не переведена украинская промышленность на военные рельсы: все, кто работает — Читайте такжеПрезидент на выданье: что Порошенко получил за сдачу леса-круглякаработают в одну-две смены, и где здесь возникает черная дыра, втягивающая в себя бюджет Украины — непонятно (коррупция — это не военные расходы!).

Но главное не в этом. Во всех странах во все времена военная промышленность становилась локомотивом, который тащил за собой всю экономику. Потому что деньги, вкачиваемые в военку, возвращаются в потребительскую сферу. Работники военных предприятий тратят свои зарплаты на разные покупки. И это оживляет потребительский рынок, а за ним и экономику в целом.

Почему у нас, при войне без бомбардировок и прочих ужасов, экономика движется к дефолту, гривна падает, а потребительские цены растут? Каким образом проклятый Кремль изловчился это сотворить? Разве что на Кремль успешно работает наша власть. Мы утратили российский рынок? Но ведь нам втирают об освоении европейского — ассоциация, безвиз, все такое. Да и с агрессором товарооборот не падает, а растет, и это официальный данные нашего Кабмина.

Можно продолжать. Но и так понятно, что насквозь лживый тезис о том, что наши экономические трудности связаны с войной, а не с бездарной вороватой властью, раскручивают сволочи, а верят в него идиоты.