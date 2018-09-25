Война с гомодиктатурой, или Как украинская власть застряла в Средневековье

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

25 сентября 2018, 15:03

Украина остро нуждается в том, чтобы ею управляли люди из 21-го века.

Турчинова
Анна Турчинова / Фото: Громадське ТБ

Жена Турчинова продолжает воевать с гомодиктатурой. И видит своим врагом всю мировую закулису. В том числе Ротшильдов, Рокфелеров и незабываемого Сороса. Который даже в свои 90 лет продолжает страшно пугать нежные души. В общем, полный набор скреп русского мира. Можно включить российские каналы и услышать весь тот набор бреда, который генерирует и жена Турчинова. И если для 16-го века или 12-го это было нормой, вместе с плоской землей например, то в 21-м веке это уже страшно.

Страшно не то, что у Турчинова такая жена. Любовь зла. Факт известный. Страшно то, что он наверняка сам так думает. А значит так может думать больше половины украинской элиты. Ведь они тянутся к другу другу, общаются с друг другом. Мы ругаем их за отсутствие ценностей, что коррупция для них и не проблема вовсе, но беда ведь Читайте такжеОлигархи Путина медленно "захватывают" Украинугораздо глубже. Эти люди реально верят в теории заговора. Как россияне могут верить в то, что Америка спит и видит, как добраться до их ресурсов, так и украинские "можновладци" могут на полном серьезе верить в гомозаговор, масонов, рептилоидов и планы изничтожения населения Украины. А потом мы видим в телевизоре фриков, которые приходят и говорят, что Европа хочет довести население Украины до 10 млн. И непонятно, как такой бред можно слушать и генерировать. Но если понять, что так думают не только фрики в телевизоре, но и большие чиновники, то многое становится ясно.

Нас всех пугают крепкие хозяйственники и популисты. Они губительны для экономики. Они годами делали страну беднее. И результаты их работы очевидны. Но может быть еще страшнее это то, что власти Украины живут в средневековье.

Мы можем сколько угодно убеждать себя, что мы отличаемся от россиян и смеяться над ними. Но когда мы живем в рамках тех же скреп, что и русские, то вряд ли мы можем сильно отличаться от них. И путь в Европу, это не только чистые подъезды и клозеты, но и чистые мозги. Очищенные от скреп. Потому что невозможно быть успешным в современном мире если у вас мозги застряли в средневековье. Потому что обязательным атрибутом цивилизации и успешности в современном мире является толерантность и уважение к другой личности. Просто надо принять этот факт. И сделать выбор. Оставаться в своем личном средневековье или сделать шаг навстречу цивилизации. И помните, что варвары и туземцы никогда в глобальном мире ничего не получали кроме бусинок.

Читайте такжеКак украинцам создают иллюзию "самой сильной армии Европы"Почему еще это пугает? Потому что теории заговора, вера в которые присуща украинским чиновникам, демонстрирует крайне низкий уровень критического мышления. То что легко простить бабушкам на лавочке у подъезда нельзя принимать у управленцев наивысшего уровня. Потому что отсутствие критического мышления выражается не только в безумных статьях о гомодиктатуре. Но и в каждодневном принятии решений. Которые очень часто нельзя понять. Потому что анализировать пытаешься разумных людей. А оказывается, что люди немного из средневековья. И они просто не в силах принимать умные решения, ведь видят мир через призму теорий заговора. А это все очень дорого стоит стране. Стране, с высоким потенциалом и крайне слабым менеджментом. Которая очень остро нуждается во внешнем управлении. Хотя бы для того, чтобы в 21-м веке страной управляли люди из 21-го века.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гомодиктатура Сергей Фурса Анна Турчинова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:36
Новый разрыв миномета "Молот": названа вероятная причина инцидента
15:25
Запустили руки. Высших чиновников "Укравтодора" поймали на хищении более 30 млн гривен
15:03
На канале Порошенко посетовали, что украинцы не ассоциируют себя с Украиной
15:03
Война с гомодиктатурой, или Как украинская власть застряла в Средневековье мнение
14:59
СБУ "выволокла" из Донбасса "экс-министра" группировки "ДНР"
14:52
В образе Елизаветы II с козочками: Оля Полякова снялась в "королевской" фотосессии
14:24
Психолог назвала отличие между женской и мужской изменой Видео
14:22
Украина достигла компромисса с Россией по миротворцам на Донбассе
14:00
"Фиговый листок": российский журналист рассказал, как Путин прикрывается Минском
13:57
СМИ раскрыли детали личной жизни "отравителя" Скрипалей
13:55
Интернет-магазин Kasta объявил глобальную сезонную распродажу новости компании
13:42
В коротком платье и на каблуках: беременная Регина Тодоренко показала немалый живот Видео
13:33
Волкер объяснил, почему в России Сенцова лишили свободы Видео
13:25
Зеленский обогнал Порошенко и вышел на второе место в президентском рейтинге - опрос
13:05
В России пригрозили "определенными последствиями" разрыва договора по Азовскому морю
12:43
Телеканал UA:Перший отключили за долги
12:43
Лишенная короны "Мисс Украина-2018" заявила, что все равно поедет на "Мисс мира-2018" Видео
12:27
Сексапильная Тина Кароль заворожила фанатов жаркими фото Фото
12:01
Журналист объяснил, почему Россия избавилась от Захарченко Видео
12:00
У Авакова обвинили власти Одессы в попытке заразить Украину "латентным сепаратизмом"
11:42
Продержится несколько минут: в США спрогнозировали мощь базы ВМС Украины в Азовском море
11:30
В Украине снова разорвался миномет "Молот", пострадали военные Видео
11:27
"Ура, зима пришла!": в соцсетях показали фото первого снега в Украине Фото Видео
11:11
Девушка дня Instagram: жгучая красотка из США Пейшенс Силва Фото
11:08
Ющенко сравнил "ЛДНР" с гитлеровской Германией
10:50
В Украине без электричества остались сотни населенных пунктов Видео
10:39
В Украине ввели в оборот новые 20 гривен: в чем особенность и куда девать старые Фото Видео
10:38
В Лондоне умер легендарный продюсер "Звездных войн" Гэри Куртц
10:30
Как поставить Венгрию на место мнение
10:25
"Типичная конвульсия": в киевском метро случилось ЧП
10:12
Аппетиты растут: СМИ сообщили о намерении Абрамовича продать "Челси" подороже
10:00
"Вошел в образ "Е-боя": в Днепре мужчина после концерта танцевал голым, опубликовано видео 18+ Видео
09:59
Air France-KLM дарит путешествие по европейским столицам новости компании
09:30
В "ДНР" сообщили, что Тимофеев-"Ташкент" арестован в России Видео
09:28
Ученые объяснили, почему по утрам бывает плохое настроение
09:20
Почему договор об Азовском море с Россией нужно разорвать мнение
09:00
"Мое альтер эго". Вера Брежнева показала фото в прозрачной кофточке Видео
08:58
"По цитате прям Кличко переплюнула": Волочкова заинтриговала поклонников намеком на воссоединение с мужем Фото
08:40
"Потеплеет, будет солнечно": cиноптики спрогнозировали улучшение погоды в Киеве Видео
08:20
СМИ узнали, почему в Украине рекордно подорожал лук Видео
08:16
Как украинцам создают иллюзию "самой сильной армии Европы" мнение
08:01
"Никому никогда не показывал": отец Жанны Фриске обнародовал уникальные фото певицы Фото Видео
08:00
НБУ снизил курс гривны: евро снова перевалил за психологическую отметку Видео
07:40
В захваченном Крыму произошла кровавая авария Видео
07:38
Когда День ангела Веры, Надежды, Любови и Софии и в честь чего установлен этот праздник
07:20
Пуля в теле: врач рассказал о состоянии раненого активиста Михайлика Видео
07:13
"Великолепные мячики": экс- Nikita взволновала фанатов снимком своей аппетитной фигуры
06:58
Олигархи Путина медленно "захватывают" Украину мнение
06:37
Названы новые цены на алкоголь в Украине
06:16
"Тоже ребра удаляла?": одесская Барби показала свою мать, и нарвалась на волну критики Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять