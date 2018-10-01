Украине пора произвести декомунизацию цен

Продавая газ населению по рыночной цене государство могло бы получить гораздо большую прибыль, которая пошла бы на другие нужды / Reuters

Как бы вы отнеслись к тому, если бы омары в ресторанах Киева продавались в два раза дешевле, а разницу покрывало государство? Наверное это была бы плохая идея, ведь омары даже в два раза дешевле все равно дорогие, и кушал бы их очень ограниченный круг людей. У которых и так в жизни все очень хорошо. А то, что государство оплачивало бы дешевые омары значило бы, что государство берет деньги всех налогоплательщиков (и богатых и бедных) и отдает эти деньги очень богатым. Несправедливо.

Как бы вы отнеслись к тому, если бы цены на бензин, вне зависимости от того, какие цены на нефть в мире, продавались по единой цене, в два раза ниже рыночной, а разницу бы покрывало государство? Наверное, это была бы плохая идея. Ведь машины есть далеко не у всех. Более того, дорогие машины "жрут" гораздо больше бензина. И выходило бы, что государство брало бы деньги всех налогоплательщиков, и богатых и бедных, и платило бы эти деньги обеспеченным людям. У которых есть машины. Более того, чем более дорогая машина у человека, тем больше бы ему помогало государство. Ведь дорогие внедорожники потребляют больше бензина и значит их собственники получали бы больше дотаций. Согласитесь, это несправедливо.

В мире вообще мало справедливости. Но зачем же ее постоянно увеличивать. Особенно когда эта несправедливость порождает экономическую неэффективность.

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А в Украине почему-то очень любят защищать бедных, но традиционно делать все, чтобы бедные платили за богатых. И богатым. Зарплату футболистам Шахтера по сути оплачивают бедные граждане Украины. Зарплату футболистам Динамо по сути тоже оплачивают граждане Украины, правда не всегда понятно каким образом, ведь никто не знает откуда берет деньги Суркис. Но очевидно, что не из наследства британской бабушки. Да, во всем мире футболисты получают деньги за счет того, что гораздо более бедные люди покупают билеты на футбол, смотрят телевизор или дарят сыну на день рождения футболку с любимой фамилией на спине. Но там, в той же Британии, где футбол это хороший бизнес, бедные люди сами принимают решения, хотя ли они делится с богатыми своими доходами или нет. В Украине же никто ни у кого не спрашивает. Любите ли футбол или нет, вы частично оплачиваете зарплаты украинским футболистам. И легионерам.

В Украине бедные платят за богатых постоянно. При этом никто не спрашивает у них, хотят они этого или нет. При этом, популисты всех мастей традиционно убеждают бедных, что им выгодно платить за богатых.

Читайте такжеПоросячий восторг от IKEA: о чем говорит появление бренда в Украине и при чем тут ПорошенкоПримеры с омарами и бензином ничем не отличается от примера с газом. Украинцы, абсолютно все украинцы, покупают газ дешевле в два раза, чем рыночная цена. И да, рыночная цена есть, потому что существует импортный паритет. И на рынке промышленных потребителей, куда не лезет государство, устанавливается абсолютно рыночная цена. Без каких-либо монополистов. Так вот, украинцы покупают газ в два раза ниже рыночной стоимости. Делается это за счет государственной компании. Т.е. государственная компания продает газ в два раза дешевле, чем его рыночная стоимость. Потому что государственную компанию заставляют. Т.е. с помощью государственной компании государство дотирует абсолютно всех потребителей газа в стране. Как и в случае с бензином, кто-то из украинского населения потребляет газ, а кто то нет. Но дотируют именно потребителей газа. Более того, как и в случае с большими и маленькими машинами, больше дотаций получают те, у кого больше квартира или дом. Т. е. чем богаче вы, тем больше, тем на большую сумму, вам помогает государство.

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Но за счет чего государство вам помогает? Где оно берет эти деньги? Ведь мы помним, у государства нет своих денег, есть только деньги налогоплательщиков. Что бы было, если бы государственная компания не была обязана продавать газ в два раза ниже рыночного уровня? Тогда бы на рынке газа для населения (коммуналка сюда же) сложилась рыночная цена, как для промышленности. И государственная компания, которая сейчас продает газ населению, получила бы гораздо большую прибыль. Возможно, появились бы другие продавцы, альтернативные. Но это бы не повлияло на прибыль государственной компании, ведь газ у нее все равно был бы и она могла бы продавать его в любом другом месте, пусть даже на европейских биржах. Получая ту же прибыль. Что происходит с прибылью государственной компании? Она идет в бюджет. Потому что так решает акционер, государство. Таким образом, в бюджет бы поступило на миллиарды, или даже сотни миллиардов гривен больше, чем поступает сейчас. И эти деньги могли бы пойти на больницы, дороги, школы, армию. Т.е. были бы распределены на общегосударственные нужды. И нет причин повторять, что от государства больше зависят не богатые люди. Но эти деньги не поступают в бюджет, они идут на дотации. Причем как установлено выше, дотации получают и бедные и богатые.

Читайте такжеПравительство приняло решение по цене на газ для украинцевСправедливо ли это? Нет. Более справедливо было бы, чтобы дотации получали только те, кто нуждается. Т.е. через механизм субсидий. И да, мы бедная страна и у нас действительно могут получать субсидии более половины домохозяйств. И это обычно называют унизительным. Но факты не могут быть унизительным. И гораздо хуже, когда вы дотируете 100% населения, чем когда адресно дотируете субсидиями 50% граждан. Математика однозначна. Это выгоднее для налогоплательщиков. И это справедливо.

И еще один важный момент – это эффективно. Такое дотирование, когда государство управляет ценами, досталось нам в наследство от Советского Союза. Фактически, рыночные цены – это еще один элемент декомунизации. И очень важный элемент. Не даром отцы польского экономического чуда Бальцерович и Ко еще в начале 90-х сразу же установили рыночные цены. И запустили адресную помощь. И деньги для этой помощи можно найти всегда, потому что в противном случае, при советской системе, государство тратит гораздо больше, дотируя всех. И стимулирует не экономное потребление ресурсов, ведь это дешево. В той же Британии зимой в квартирах гораздо прохладнее, чем в Украине. И существует даже поговорка "eat or heat". И это очень в богатой стране. В которой доходы в разы выше украинских. И британцы платят. Хоть их государство гораздо богаче украинского и могло бы оплатить дешевый газ для всего населения. Но их государство богато потому что эффективно и разумно. И поэтому поддерживает рыночные цены. Убирающие искажения и стимулирующие людей жить по средствам. А в Украине политики скорее продадут идею создания Госомаркорпорация, которая обеспечит всех дешевыми омарами, чем наконец проведет декомунизацию цен.