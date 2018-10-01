Когда креативят политтехнологии, а стыдно тебе

Окружение Порошенко очень хотело "пнуть" Сытника и разместило в метро якобы его рекламу. Сытник, конечно же, причастность к этому творчеству сразу же опроверг. Все честные СМИ об этом сразу же написали. В метрополитен теперь, наверное, придут следователи НАБУ. И зачем это все было?

Что хотели показать? Что Сытник пиарится на внешних носителях? Народ такое не любит, да. И это был бы хороший ход, если бы… Порошенко не пиарился там же. "Сытник такой же как Порошенко" - охрененный мессидж, поздравляю.

Хотели, чтобы вашу причастность нельзя было вычислить? Тогда зачем с самого утра устраивали перекличку порохоботов? С таким же успехом можно было просто на сайте АП разместить объявление: "Да, это мы".

Зачем демонстрировать киевлянам, что их считают недоумками? Что они на такое клюнут. Да, многие клюнут. Но многие и не клюнут и объяснят тем, кто по наивности поверил. Неумелый "черный пиар" это плевок прежде всего в потребителя информации, а не в того, против кого такой пиар нацелен. У вас слишком много избирателей? Теперь стало меньше, поздравляю!

И т.д. и т.п.

Украинские политтехнологии иногда настолько креативные, что, вроде бы и не имеешь к этому никакого отношения, а стыдно тебе.