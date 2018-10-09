Зачем Кремлю фейковые выборы в "ЛНР" и "ДНР"

Георгий Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА

9 октября 2018, 08:36

Москва пытается разыграть в Украине молдавский сценарий.

днр, выборы
"Выборы" в "Л/ДНР" должны состояться 11 ноября

Российская Федерация со времен первой чеченской войны существенно продвинулась в своих военных, но не милитарных технологиях. Достаточно вспомнить Военную доктрину Российской Федерации, которая была принята в 2014 году. Ее автором является руководитель генерального штаба РФ Валерий Герасимов, и за успешную имплементацию этой доктрины, а именно – за события в Крыму, он получил Героя России.

Эта стратегия подразумевает, что в противостоянии лишь 20% составляет военная, милитарная компонента, а 80% – это не военные способы. К числу этих "не военных способов" относится большое количество специальных операций, которые Россия проводит не только на территории нашей страны. Это касается не исключительно террористических актов, абсолютно нет. 

Читайте такжеДаешь больше ада: Крым и Донбасс вернутся только при одном условииСейчас наблюдаем ход очередной спецоперации Российской Федерации, суть которой состоит в следующем: 11 ноября будут проведены псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР", от результатов которых абсолютно ничего не зависит ни на территории Луганщины, ни на территории Донетчины. Но абсолютно понятно, что в предвыборной истерии в Украине проведение этих "выборов" даст определенный толчок нашим "ура-патриотам", которые с готовностью подхватят тезис о том, что надо забыть о "Минске", потому что Россия грубо нарушила Минские соглашения.

Удастся ли этими "выборами" сорвать "Минск" – это будет зависеть от многих сторон, в том числе и от Украины. Если наши идиоты поведут себя радикальным образом, как от них того ожидают, то минский процесс будет, вполне возможно, свернут или приостановлен. Но при этом вина будет лежать на нашей власти, а не на Москве.

Нужно помнить, что Украина вступила в процесс невероятной турбулентности, связанной с двойными выборами: президентскими, а за ними – парламентскими. Кремлевская администрация никогда не скрывала, что возлагает большие надежды на смену политического руководства в нашей стране.

Для того чтобы "втюхать" Украине Донбасс на своих условиях, необходимо, чтобы во главе псевдореспублик стояли не такие одиозные личности, у которых руки по локоть в крови, как Захарченко и Плотницкий. Нужны те люди, которых в народе называют "ботаниками": это могут быть представители интеллигенции, местные ученые, предприниматели, люди, далекие от военных действий.

И тогда, в случае успешной реализации сценария по смене политического руководства, у нас на горизонте появятся именно те силы, которые в последнее время очень активно ратуют за ведение прямых переговоров с представителями ОРДЛО.

Читайте также"Вялотекущий гнойник": что ждет Донбасс после ликвидации ЗахарченкоТакой сценарий Россией был успешно реализован на территории Молдовы, когда Москва предложила молдавским властям начать прямые переговоры с Тирасполем. Как только этот "крючок" был проглочен, Россия сделала шаг в сторону, заняла позицию "мы – не сторона конфликта, мы – наблюдатели и, наоборот, вас умиротворяем". Результат этого "умиротворения" мы видим уже 25 лет.

Точно такой же сценарий пытаются разыграть и в Украине. Для того, чтобы его успешно имплементировать, во главе этих псевдообразований нужны люди, которых условно можно будет преподнести как "голубей мира". И вот тогда будет незазорно сесть с представителем официальной власти за стол переговоров с этими "ботаниками", начать с ними какой-то диалог. И на следующий же день Москва сделает шаг в сторону, выйдет из всех переговорных процессов.

И я не удивлюсь, если у нее уже готово обращение в ООН с предложением использовать Россию как миротворческие силы и посредника в переговорах.

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ДНР ЛНР выборы Кремль Георгий Тука
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