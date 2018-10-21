Новые страшилки России о войне: почему не надо верить Путину

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Госдума Российской Федерации и российский президент Владимир Путин одновременно выступили с заявлениями о войне. Так, Путин на заседании клуба "Валдай" угрожал агрессору "неизбежным возмездием": "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют". А Госдума РФ приняла заявление по Украине, в котором отметила "нарастание военной угрозы со стороны киевских властей в зоне конфликта на Донбассе", превращение Украины в "террористическое государство", а также пригрозила Киеву, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".

Читайте такжеСтрана, заляпанная кровью: как Россия внесла в список смертных врагов пол земного шараНа мой взгляд, все это – не угрозы, а самый обычный блеф. И никакие реальные действия со стороны России после этих заявлений, скорее всего, не последует. Ведь Российская Федерация всегда, если может, то воюет, если не может, то не воюет. А, если она не воюет сейчас, то, значит, у нее попросту нет возможностей для этого, или не сложилась ни в дипломатическом, ни в военном, ни в каком другом плане такая ситуация, которая позволила бы Москве так себя вести.

Потому все эти заявления – блеф и попытка запугать мир и Украину.

Про ядерную войну от России мы уже слышали не раз и уже, откровенно говоря, подустали. Сложно поверить, что российское руководство, семьи которого в полном составе живут на Западе – дети, любовницы и собаки, развяжет ядерную войну с тем же Западом. Это – блеф, потому что такие действия приведут к уничтожению всех, в первую очередь, их собственных семей.

Потому я и убежден, что эти заявления – лишь попытки запугать мир, которые ничем не закончатся.

А то, что Путин, и Госдума РФ синхронно, в один день, заговорили о войне, это просто совпадение, не более. Это просто новая попытка кого-то напугать. Ведь, во-первых, грядут новые санкции, во-вторых, Россия видит, что проигрывает, в-третьих, решается вопрос с Томосом об автокефалии Украинской православной церкви в пользу Украины. Плюс – сказывается внутренняя повестка дня в России, потому что Кремлю нужно как-то "закручивать гайки" внутри страны.

Читайте такжеПутину поставили окончательный диагнозЧто касается заявления Госдумы, в котором говорится о "неизбежных катастрофических последствиях" для Украины… Мы, если верить всему, сказанному ими же ранее, уже давно "распяли" всех возможных "русскоязычных младенцев", еще в Славянске в 2014 году. Чего уж нам дальше бояться? Потому это лишь слова, которые ничем не закончатся.

Россия и до этого пугала Украину войной. Вспомните, когда обсуждалась еще только возможность поставок "Джавелинов" в Украину, уже тогда россияне пугали США, Украину и весь мир ядерной войной. Но получили мы "Джавелины", но так ничего и не произошло.

Помимо всего прочего, Путин также высказался о том, что будет дожидаться смены власти в Украине, а уже дальше как-то выстраивать свою политику по отношению к нашей стране. Это – его надежда на то, что "фарш можно перекрутить назад". Конечно, после выборов власть в Украине может смениться, и новое руководство будет пытаться что-то изменить, но вряд ли кардинально.

Читайте такжеСитуация в Крыму толкает Путина на новую войнуВсе это напоминает мне годы, когда на второй срок переизбирали Кучму. А он, как у нас считалось, был супер-пророссийским президентом, но стал абсолютно проукраинским. Тут – то же самое. Ну, не может следующий президент, даже если это будет не Порошенко, либо смена власти в Украине существенным образом изменить политику страны. Ведь у нас появился новый институт – армия. Не представляю, как армии сейчас можно сказать: "Давайте-ка мы все это бросим и забудем, в том числе жертвы, которые мы понесли".

Так что все сказанное Путиным – только слова. Но попытки наладить отношения с новой украинской властью со стороны Кремля, конечно же, будут. Однако они будут безуспешны.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для "Главреда"