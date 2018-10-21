Новые страшилки России о войне: почему не надо верить Путину

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
21 октября 2018, 06:57

Сложно поверить, что российское руководство, семьи которого в полном составе живут на Западе – дети, любовницы и собаки, развяжет ядерную войну с тем же Западом.

/ twitter.com/maxim_nm

Госдума Российской Федерации и российский президент Владимир Путин одновременно выступили с заявлениями о войне. Так, Путин на заседании клуба "Валдай" угрожал агрессору "неизбежным возмездием": "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют". А Госдума РФ приняла заявление по Украине, в котором отметила "нарастание военной угрозы со стороны киевских властей в зоне конфликта на Донбассе", превращение Украины в "террористическое государство", а также пригрозила Киеву, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".

Читайте такжеСтрана, заляпанная кровью: как Россия внесла в список смертных врагов пол земного шараНа мой взгляд, все это – не угрозы, а самый обычный блеф. И никакие реальные действия со стороны России после этих заявлений, скорее всего, не последует. Ведь Российская Федерация всегда, если может, то воюет, если не может, то не воюет. А, если она не воюет сейчас, то, значит, у нее попросту нет возможностей для этого, или не сложилась ни в дипломатическом, ни в военном, ни в каком другом плане такая ситуация, которая позволила бы Москве так себя вести.

Потому все эти заявления – блеф и попытка запугать мир и Украину.

Про ядерную войну от России мы уже слышали не раз и уже, откровенно говоря, подустали. Сложно поверить, что российское руководство, семьи которого в полном составе живут на Западе – дети, любовницы и собаки, развяжет ядерную войну с тем же Западом. Это – блеф, потому что такие действия приведут к уничтожению всех, в первую очередь, их собственных семей.

Потому я и убежден, что эти заявления – лишь попытки запугать мир, которые ничем не закончатся.

А то, что Путин, и Госдума РФ синхронно, в один день, заговорили о войне, это просто совпадение, не более. Это просто новая попытка кого-то напугать. Ведь, во-первых, грядут новые санкции, во-вторых, Россия видит, что проигрывает, в-третьих, решается вопрос с Томосом об автокефалии Украинской православной церкви в пользу Украины. Плюс – сказывается внутренняя повестка дня в России, потому что Кремлю нужно как-то "закручивать гайки" внутри страны.

Читайте такжеПутину поставили окончательный диагнозЧто касается заявления Госдумы, в котором говорится о "неизбежных катастрофических последствиях" для Украины… Мы, если верить всему, сказанному ими же ранее, уже давно "распяли" всех возможных "русскоязычных младенцев", еще в Славянске в 2014 году. Чего уж нам дальше бояться? Потому это лишь слова, которые ничем не закончатся.

Россия и до этого пугала Украину войной. Вспомните, когда обсуждалась еще только возможность поставок "Джавелинов" в Украину, уже тогда россияне пугали США, Украину и весь мир ядерной войной. Но получили мы "Джавелины", но так ничего и не произошло.

Помимо всего прочего, Путин также высказался о том, что будет дожидаться смены власти в Украине, а уже дальше как-то выстраивать свою политику по отношению к нашей стране. Это – его надежда на то, что "фарш можно перекрутить назад". Конечно, после выборов власть в Украине может смениться, и новое руководство будет пытаться что-то изменить, но вряд ли кардинально.

Читайте такжеСитуация в Крыму толкает Путина на новую войнуВсе это напоминает мне годы, когда на второй срок переизбирали Кучму. А он, как у нас считалось, был супер-пророссийским президентом, но стал абсолютно проукраинским. Тут – то же самое. Ну, не может следующий президент, даже если это будет не Порошенко, либо смена власти в Украине существенным образом изменить политику страны. Ведь у нас появился новый институт – армия. Не представляю, как армии сейчас можно сказать: "Давайте-ка мы все это бросим и забудем, в том числе жертвы, которые мы понесли".

Так что все сказанное Путиным – только слова. Но попытки наладить отношения с новой украинской властью со стороны Кремля, конечно же, будут. Однако они будут безуспешны.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для "Главреда"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Путин ядерная война Госдума РФ угроза войны война на Донбассе Тарас Загородний
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:40
На Черкасчине микроавтобус с детьми попал в аварию, погибла девочка
07:38
Переход на зимнее время-2018: когда и как украинцам нужно переводить часы
07:16
СМИ узнали, когда "керченский стрелок" начал планировать бойню в колледже Видео
07:12
Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в анимированных открытках
06:57
Новые страшилки России о войне: почему не надо верить Путину мнение
06:34
Астролог спрогнозировал вероятность морской войны между Украиной и Россией
06:13
Политолог объяснил, зачем Путин играет "психически неуравновешенного парня"
05:45
Сами себе на уме: женщины под какими знаками Зодиака самые безответственные Видео
05:19
Знаменитый порноактер рассказал о необычном увлечении Роналду
04:54
"Воинствующий путинизм": украинский архиепископ оценил вероятность раскола РПЦ Видео
04:17
Эксперт рассказал об уникальности режима Путина Видео
03:49
СМИ узнали причину смерти сооснователя Microsoft
03:05
"Украина напоминает подростка-сироту": эксперт объяснил, почему экономика не запускается языковой политикой
02:28
Эксперт назвал условия снижения цен на бензин в Украине
01:59
США выходят из Договора ликвидации ракет времен СССР: в России не удивлены
01:41
"Не надо фото в трусах": Лорак раскритиковали за излишне откровенный образ
01:16
"Больше санкций и военной поддержки": экс-посол США рассказал, как остановить Путина
00:47
Гибель Поплавской: опубликованы фото с последнего концерта артистки Фото Видео
00:19
В Крыму завод сбрасывает токсичные отходы в открытое море: опубликованы фото
20 октября, суббота
23:51
Не гречкой единой: в Грузии кандидат в президенты агитировал наркотиками
23:23
В Азовском море нашли фрагменты тел летчиков упавшего самолета Л-39
22:56
Архиепископ пояснил о преимуществах автокефалии УПЦ для рядовых украинцев Видео
22:29
Гибель звезды "Дизель шоу": друзья Поплавской поделились пронзительными воспоминаниями Видео
22:11
Посольство России колким комментарием сделало рекламу украинскому фильму "Донбасс"
21:50
ДТП с Поплавской: стало известно место прощания со звездой "Дизель шоу" в Киеве Видео
21:31
РПЦ пожаловалась Папе Римскому на Константинополь
21:04
"Этот год будем провожать побыстрее": о чем перед смертью писала в Facebook актриса "Дизель-шоу" Поплавская Видео
20:46
Гибель звезды "Дизель шоу": стали известны трагические подробности ДТП с Поплавской Видео
20:29
Парубий назвал причины повышения цены на газ для населения
20:21
Москаль рассказал, что выдало заказчика антивенгерской провокации с бордами на Закарпатье Видео
19:58
Ворскла — Динамо 0:1: киевляне одержали минимальную победу на выезде Видео
19:49
В Европе назвали ответственного за смертоносный теракт в Керчи
19:37
Гибель Поплавской: стала известна дата и место прощания со звездой "Дизель шоу" Видео
19:22
Лидер группы "Дюна" рассказал об онкологии у себя и жены-певицы
19:18
Автокефалия УПЦ: Москва озвучила новое громкое обвинение против Варфоломея Видео
18:56
Военный эксперт назвал гигантскую цифру потерь в результате взрывов на артскладах в Украине Видео
18:25
Стала известна вероятная причина смертельного ДТП с Поплавской Видео
17:58
"Бог помогает": архиепископ объяснил, почему Украина стала ближе к автокефалии Видео
17:40
Марина Поплавская: что известно о жизни и гибели яркой звезды "Дизель-шоу" Фото Видео
16:55
Гибель Марины Поплавской: видео ярких выступлений артистки Видео
15:58
Язвы у детей и гибель животных: в Армянске продолжается экологическая катастрофа Фото Видео
15:50
"Нафтогаз" прокомментировал повышение цен на газ для населения
15:32
"Остановим сепаратистов": на Закарпатье появились провокационные билборды, опубликовано фото Видео
15:16
"Адские туфли": Светлана Лобода перед российским шоу "покаталась на велосипеде", опубликовано видео Видео
15:02
Синод УПЦ КП понизил титул Филарета и добавил к нему Киево-Печерскую лавру
14:45
Экс-вице-премьер России предупредил, когда Путин нажмет ядерную кнопку Видео
14:24
"Сексуальная": Вера Брежнева покрасовалась в необычном образе Видео
14:23
Теракт в Керчи: стало известно, где стрелок взял деньги на оружие и боеприпасы Видео
14:10
Украина перебросила в Азовское море корабль, принадлежавший КГБ СССР
13:54
"Это была закладка": Матиос рассказал о людях в камуфляже накануне взрывов под Ичней Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять