Игра на повышение ставок: что стоит за "ракетным" разводом США и России

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении Соединенных Штатов Америки выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, поскольку Москва уже много лет нарушает его.

Этот договор является одним из основополагающих и был подписан Соединенными Штатами и Советским Союзом как раз для ограничения ракет малой и средней дальности (от 500 до 5 тысяч километров). Этим договором на данный момент запрещено разрабатывать, испытывать, размещать в составе вооруженных сил ракеты, имеющие названный радиус действия.

Читайте такжеЯдерный рай Путина становится все ближеНапример, Украина начинает разработку ракетного вооружения, и радиус его воздействия ограничивается 500 километрами, потому что больший радиус недопустим как раз из-за того, что существует этот договор.

Важным элементом ДРСМД является тот нюанс, что ракеты морского базирования при этом не ограничиваются, то есть крылатые ракеты могут быть на вооружении. Например, тот же "Калибр" россиян или "Томагавк" американцев – они морского базирования, и потому не подпадают под действие этого договора.

Ракеты наземного базирования подпадают под действие договора.

К тому же, когда мы говорим об этом договоре, прежде всего, подразумеваются крылатые ракеты наземного базирования, которые имеют дальность 1,5-2 тысячи километров.

Почему сейчас обострилась ситуация? Потому что, начиная с 2010-2011 годов, США заявляют о том, что, по их данным, Российская Федерация разработала и начала размещение на боевую службу крылатых ракет наземного базирования, которые имеют дальность действия больший, чем определено ДРСМД, то есть больше 500 километров. Речь шла о ракете, являющейся наземным аналогом ракеты "Калибр", которая используется россиянами для размещения на подводных лодках и надводных кораблях. Эта ракета, по данным американской стороны, размещается на наземных платформах. Причем, по некоторым данным, эта ракета может размещаться в том числе в составе комплекса "Искандер". Ведь фактически невозможно сказать, какая именно ракета стоит в комплексе "Искандер": это может быть баллистическая ракета, которая имеет дальность до 500 километров, а может стоять и крылатая ракета, которая запрещена.

Читайте такжеРазрыв "ракетного договора" - начало подготовки к ядерной войнеНачиная с этого периода, США предъявляют претензии российской стороне, обвиняя в нарушении данного договора. Во время администрации Обамы американская сторона не решилась ни на какие резкие действия в адрес России по этому поводу, хотя, в принципе, информация о том, что у России есть крылатые ракеты наземного базирования, нарушающие этот договор, была подтверждена Соединенными Штатами и их союзниками.

Сейчас Россия фактически вышла из договора, хотя не сделала этого официально и даже пытается шантажировать США сохранением договора. Так, Российская Федерация, пытаясь оказывать давление на США, утверждает, что, если Штаты пойдут на условия России, она может вернуться в рамки договора, то есть снять с вооружения, прекратить разработку и выпуск крылатых ракет наземного базирования, которые нарушают данный договор.

Причем как требование Россия выдвигает (конечно, эта информация не является официальной, а появляется при утечке) начало переговоров с американской стороной и их союзниками по НАТО о том, что, если РФ возвращается к договору, который так важен для западных стран, то она может требовать снятия санкций, признания Крыма российским, признания особых интересов России на постсоветском пространстве. А стратегической целью данных переговоров может быть подписание так называемого Договора о европейской безопасности. Это – российская идея, которая состоит в том, что должен быть создан аморфный союз от Лиссабона до Владивостока, в котором Россия могла бы играть одну из ведущих ролей, при этом произойдет раскол НАТО, и уже в самой Европе будет создана систему европейской безопасности, уже без США. Такова цель Москвы.

Россия играла в эту игру до настоящего момента, пока не прозвучало заявление Трампа. И теперь стало понятно, что Соединенные Штаты перехватывают инициативу в этом процессе. Они не пошли на поводу у подковерного шантажа РФ, а решили играть на разрыв договора и проверить реакцию российской стороны на такое заявление.

Ведь на самом деле Трамп сказал немного другие вещи, нежели те, что сейчас подаются нашими СМИ. Он не был столь категоричен, не говорил, что Штаты уже выходят из договора. Он сказал, что был изучен вопрос, стало очевидно, что Россия этот договор нарушает, а потому Штатам лучше выйти из него. Но решение еще не принято. И не ясно, будет ли оно принято вообще. Но сигнал понятен. США дают понять Москве, что они не будут покоряться России под давлением ее шантажа, а также сами могут первыми выйти из данного договора. Это значит, что США реально оценили ситуацию.

Читайте такжеНовые страшилки России о войне: почему не надо верить ПутинуВ чем состоит шантаж Российской Федерации? По расчетам России, если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет разорван, она сможет наращивать свои ракетные возможности, например, размещать крылатые ракеты в Калининграде, возможно, и в Беларуси, чтобы приблизиться непосредственно к границам с НАТО, провоцируя таким образом США тоже начать размещать свои ракеты в Европе, особенно в Восточной Европе. По расчетам россиян, это может вызвать споры внутри НАТО, а также массовые протесты в Европе. Или Россия сама посредством пропаганды может спровоцировать такие протесты, особенно в Западной и Южной Европе, против недопущения размещения американского ракетного вооружения в Европе. Как это было в 80-е годы, когда Советский Союз тоже пробовал расшатывать ситуацию, и в Европе были серьезные протесты против американских ракет. Это как раз и была гонка вооружения 70-80-х годов.

Россияне считают, что им снова удастся повторить сценарий гонки вооружений, когда обе стороны будут наращивать ракетные вооружения. Теперь "железный занавес" будет в другом месте, но ситуация очень похожая.

Москва надеется, что на этом фоне НАТО начнет разваливаться на глазах, поскольку европейцы не захотят, чтобы американцы размещали свои ракеты на их территории. Она надеется, что в результате распада Альянса сможет реализовать свои задачи.

Если анализировать реальные силы россиян, то у них весьма ограниченны возможности производства этих ракет. За год они способны выпустит около десятка таких ракет. Этого абсолютно недостаточно для того, чтобы соревноваться с американцами. Американцы могут выпускать их по нескольку сотен в год, россияне – всего десятками единиц. Причем размещать их нужно будет и на военно-морском флоте, и создавать наземные. Удастся ли России выдержать заданный темп, если американцы включатся в эту гонку? Я думаю, что нет.

Читайте такжеЧто стоит за угрозами Путина о войнеКроме того, Россия переоценивает свои возможности относительно провоцирования протестных настроений. Если США начнут размещать свои ракеты в Польше и Румынии, то никаких протестов не будет, поскольку это сейчас самые близкие союзники США. Сложно будет спровоцировать массовые протесты, например, в Италии или Германии, если ракеты будут размещены в Польше или Румынии.

Если Соединенные Штаты все это просчитали, то, возможно, они действительно решили выйти из договора для того, чтобы спровоцировать Россию пойти на гонку вооружений и, таким образом, поставить россиян в невыгодное положение. А положение для России будет именно таким, если представить, что Соединенные Штаты разместят несколько сотен крылатых ракет в Восточной Европе, которые смогут за несколько минут долетать до Москвы, а россияне при этом не будут угрожать Соединенным Штатам напрямую.

Хочу подчеркнуть, что речь идет не о ядерных ракетах. У американцев эти ракеты высокоточные, в отличие от российских, потому они могут использовать не ядерные боеприпасы. Так что сейчас речь идет о том, что размещение высокоточных крылатых ракет большой дальности в Польше и Румынии будет угрожать России, и она при этом не сможет им противостоять.

Существует множество мифов о российской противоракетной обороне, но в Сирии она пока что себя никак не проявила. Потому игра идет на повышение ставок.

В принципе, в отличие от администрации Обамы, Трамп пока что удерживает инициативу. Насколько можно понять, администрация Трампа действительно провела большую работу по оценке ситуации, реальных возможностей РФ и решила играть на повышение ставок, то есть на разрыв этого договора, который на самом деле сейчас играет против США и НАТО.

Подытоживая, отмечу. США считают, что России не удастся реализовать сценарий по развалу НАТО и расшатыванию ситуации, который она планировала, а, наоборот. Если Россия будет и дальше размещать свои крылатые ракеты наземного базирования в европейской части, США смогут аргументировать, почему они быстро наращивают свои силы – не только ракетные, но и другие – в Восточной Европе, размещая военные базы в Польше, Румынии и наращивая военно-морское присутствие в Черноморском регионе.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, специально для "Главреда"