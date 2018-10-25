Почему цены на газ в Украине будут расти и дальше

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
25 октября 2018, 10:03

Единственный способ снижения цены на газ — это ликвидация ОПГ "Коболева-Витренко" и примкнувших к ним иностранцев.

Газовая конфорка

С 1 ноября 2018 года цены на газ для украинцев вырастут на 23,5%. В течение часа после сообщения правительства о повышении газовых тарифов последовало заявление МВФ о новой программе stand-by для Украины с кредитной линией 3,9 млрд долларов. Что означают эти новости?

Что плохого

Цены на газ будут расти и дальше, пока существует в нынешнем виде "Нафтогаз". До бесконечности. Под разными соусами - выполнения ненужных инвестпрограмм, достижения мифической "прибыльности", ожидания инопланетян с Марса и т.д.

Читайте такжеКак украинцев запихнули в новую газовую камеруМонополия никогда не нажрется. Бесконечный рост цен на энергоносители — это реальная плата за "дешевые кредиты от МВФ" (прямо как "нулевые" кредиты в наших банках). Это - инструмент выкачки ресурсов из страны на содержание ОПГ "Коболева-Витренко", заработок иностранных мутных трейдеров из ЕС, которые бурно имитируют "рынок", иностранных банков, которые дают кредиты на коррупционную схему "Дюссельдорф+".

Параллельно оплатой является открытие рынков для захода иностранных корпораций. Это до 10 млрд. в год - размер дефицита нашего торгового баланса. Параллельно с этим идет убийство нашей промышленности (на радость иностранцев) неподъемной ценой на газ. Монополия не заинтересована в конкурентном рынке. Она его системно убивает. Что мы и видим на практике.

Единственный способ снижения цены на газ — это ликвидация ОПГ "Коболева-Витренко" с посадкой за премии, которые они не заработали и злоупотребление монопольным положением, и примкнувших к ним иностранцев.

Создание реальных условий для добычи газа (прозрачный доступ к "трубе" и т.д.). Это все сказки "рабочих ртов" Коболева типа Фурсы, что "Нафтогаз" нельзя ликвидировать согласно третьему энергопакету, якобы из-за рисков неполучения 2,5 млрд. от "Газпрома". Разделения "Нафтогаза" никак не влияет на получение денег, поскольку как юрлицо не ликвидируется, а выделение дочерних структур никак на это не влияет. Даже если "Нафтогаз" ликвидируется как юрлицо, хотя этот сценарий не рассматривается, то деньги получает его правопреемник.

Что хорошего

Пока мы находимся на крючке у МВФ и стоящими за ними иностранными производителями, более позитивной новостью считаю утверждение программы на 3,5 млрд. долл. То есть, по предыдущей программе нам не удалось втюхать еще 11 млрд. ненужных нам денег. Это позволяет Минфину активней вести переговоры о реструктуризации нашей задолженности на 2019 год, путем довыпуска облигаций на более длительный период (до 15-20 лет), а не на 5 лет, как это сделала еще одно чудо мутной инвестбанкирской мысли г-жа Яресько, укатившая "спасать" Пуэрто-Рико.

Читайте такжеПутин объявил Украине новую войнуВ данном случае подпорка от МВФ позволяет избежать рисков дефолта в следующем году (собственно поэтому и был подтвержден рейтинг от S&P). Также это позволяет снижать долговую нагрузку на бюджет по уже накопленным долгам. 

Если выбирать из плохого и еще более плохого, то это еще не самый худший вариант. Выбираться из этой кабалы все равно помогает уже худо-бедно работающая экономика и растущий экспорт - приблизительно до 10-12% в год. То есть приток валюты в страну растет и потребность в кабальных кредитах МВФ падает.

Когда будет хорошо

Когда мы перестанем верить в сказки о "бесплатных кредитах", о том, что на Западе нет коррупции, о том, что нам все желают добра. На лохах всегда зарабатывают. Также когда мы наконец наведем порядок в первую очередь в судебной системе - обеспечим стабильные права собственности для внутренних и внешних инвестиций, и заставим  работать Антимонопольный комитет. Как-то так.

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газ МВФ кредит Тарас Загородний
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