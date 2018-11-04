Украинские танцы в кокошниках

Михаил Подоляк

политтехнолог

4 ноября 2018, 08:42

Получившие российскую санкционную метку раздулись от важности, рассказывая о своих великих заслугах.

Гордимся? Продолжаем рассказывать о своих достоинствах? И даже в упор не видим своей сказочной никчемности? Ну что ж, провинция - она и есть провинция. Хотя и грозит кулаком всем подряд. И элита у нас строго по "дешевому вызову".

Вчера ещё в журналистской среде звучало геройское - "ребята, а я ведь есть в расстрельном списке Бабченко-стайл. Не получить ли мне медаль?" Гордо так, раздув максимально брюшные и подбородочные складки.

Читайте такжеИгра в санкции: какие сигналы Москва посылает КиевуСегодня уже новая грандиозная забава великовозрастных "детей" - "а есть ли я санкционном списке РФ?" И если фамилия обнаружена, веки нового "почетного гражданина страны" сочно наливаются гордостью, мышцы быстро набухают, походка становится тяжелой, а грудь просто не влазит в двери.

И каждый из "осчастливленных обладателей места в списке" норовит гонорливо рассказать об этом - "я в списке, лошье, учтите". Наиболее ушлые тут же Фейсбук-постики тиснули с требованием - "поздравьте", а традиционно пафосный топ-менеджер страны не забыл рассказать о том, что это наша общая великая заслуга. Доказательство правильности пути, по которому идём. И не менее пафосной pr-эскорт тут же аналитику возбудил о том, кто и зачем в списке? А кто прошёл мимо, что тоже великая, как оказалось, заслуга.

Серьезно? Вообще крыши прохудились? Большой белый человек дал подержать за ножку собственную жену ? А нет, бусы кинул вам на песок. И ржёт в три октавы за углом... Разве можно быть такой мелочью и шалупонью? Разве это имеет хоть малейшее значение? Или окончательно плевать уже на собственные достижения и провалы? Главное - нас отметили в РФ. А теперь, пожалуйста, расскажите нам, что вы все таки продаёте? Какие-то реальные успехи и заслуги? Или все, что вы здесь делаете, имеет значение только если это заметили в РФ? И потому весь сермяжный смысл вашего управленческого существования, чтобы вас обязательно знали по имени и отчеству в приемных города на семи холмах?

Читайте такжеИстория о том, как Медведев "обул" Путина, а Порошенко "обует" украинцевКруто, наверное. Оценку "труда наших топов" теперь ставит не качество нашей жизни, не качество госсервиса, а русский барин. Косвенно, конечно. Мы же формально воюем с прочими вассалами этого барина и сказки знатные по этому поводу рассказываем. Но жизнь удалась только в том случае, если на лице будет русская меточка.

Дальше что? Может корпоратив какой? Или госнаграды выдать теперь всем членам списка? Или приём какой устроить при содействии RU-посольства? Точно ни у кого не возникло ощущения того, что он клоун, которого вырядили в кокошник?

Так вот, сакральный смысл всего этого действа прост. Показать, что все наши понтярщики из правящей коалиции - раздутые подобно павлинам - всего лишь лоховское вассалье.Трусливое и вечно стыдливо ждущее - а заметил ли его крутизну истинный Хозяин). И если бы не западники, которые принципиально закусили удила со своими санкциями и держат РФ в ежовых рукавицах, вся эта вассальная тусовка уже бы смиренно стояла в московских ресторанах. Чтобы лобызать руки и ноги больших начальников.

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Россия санкции Михаил Подоляк
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