Час "Ч" близок: Украине нужно готовиться к войне

Мирослав Гай

Волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-ой бригады

8 ноября 2018, 06:59

Наша страна сейчас стоит перед глобальной угрозой безопасности.

ВСУ, военный, армия
Украине нужно готовиться к войне / chaszmin.info

Госдепартамент США готовится к ведению второго пакета антироссийских санкций в рамках закона о запрете применения химического оружия.

Напомню, что истекли 90 дней данные Кремлю для доказательства своей невиновности в отравлении Скрипалей и убийстве гражданки Британии боевым ядом группы Новичок. РФ должна была пустить на свои военные и химические объекты международную инспекцию, чего сделано не было.

Новый санкционный пакет уже называют адским.

Читайте такжеСпасибо Путину за санкции против УкраиныОн предусматривает удар по банковской системе, запрет торговли госдолгом РФ, прекращение авиасообщения и множество других прелестей.

И все это на фоне постоянных хулиганских инцидентов с военными РФ: на днях военные корабли России были замечены у берегов Латвии, российский бомбардировщик пролетел над морской группировкой НАТО на учениях в Норвегии, а 5 ноября российский истребитель перехватил американский самолет разведчик, пролетев возле него на опасной дистанции с абсолютно глупым маневром.

США же на военное хамство России отвечает спокойно - произвели поставку самой большой партии боекомплектов в Европу со времен войны Косово, назвав эту партию регулярной.

Все это новости двух-трех дней.

Если смотреть на мировые события, то все происходящие в Украине страсти с реформами, выборами, отставками, новыми и старыми курсами - тараканья возня.

Нам бы сейчас активней готовится к обороне, для войны которая уже идет, но про которую большинство в Украине говорят, что ее не будет.

Читайте также"Рассмешили искандеры": о тихой истерике в России из-за "адских" санкцийНапомню, что военный комиссариат Киева заявил о провале призывной кампании, а из армии как была утечка кадров, о которой говорил два месяца назад Полторак, так она никуда и не делась.

Украина сейчас стоит перед глобальной угрозой безопасности.

Война никуда не ушла. ВСУ как держали позиции под обстрелом так и держат - у нас почти каждый день есть раненные или погибший. А людей то, при этом, в армии все меньше.

Просто то, к чему готовится мир и РФ, а я напомню заявление представителя РФ в ООН два дня назад, "Мы готовимся к войне", растянуто по украинским меркам во времени.

Если в западных странах существует планирование и там от смены партий, и президентов стратегический курс и глобальные вопросы безопасности не меняются (разнятся методы), а в РФ диктатура и возможность выжимать для войны все соки и ставить, как заявил Владимир Путин "экономику на военные рельсы", то Украина живет от выборов к выборам, а в последние десять лет от революции к революции.

У нас средняя протяженность планирования сколько? Год, два?

Подготовка к войне занимает годы.

Мы, конечно, можем рассчитывать, что санкции США уменьшат аппетиты и возможности Кремля. Но боюсь, что такие надежды хороши для стран Балтии, а вот Украине бы стоило задуматься, потому как может быть бо-бо.

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Россия война Мирослав Гай
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