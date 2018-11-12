Порошенко нашел жертву на выборах-2019

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

12 ноября 2018, 08:25

У АП есть как минимум две причины, чтобы не просто сдерживать активность Садового, но и организовать мощный прессинг на мэра Львова.

Андрей Садовой, петр Порошенко
Порошенко выбрал Садового своей жертвой

Активность мэра Львова Андрея Садового - будущего кандидата в президенты на выборах 2019 года начинает сильно раздражать администрацию президента. Они не верят, что он честно и успешно будет с ними сотрудничать и отдаст во втором туре голоса в пользу Порошенко.

Кроме того, Садовый явно начинает играть роль Евгения Мураева. Только, если Мураев своим вероятным выдвижением кандидатом в президенты портит игру Порошенко -Медведчука на Юго-Востоке Украины, то Садовый может реально испортить игру Банковой в Западной Украины. 

Читайте также"С*ка и стерва": Садовый признался в конфликте с Гандзюк перед покушением на нееВо-первых, он размывает имиджевый образ президента Порошенко как лучшего и единственного патриота Украины.

Во-вторых, голоса избирателей Западной Украины крайне нужны Порошенко для легитимации своего скандального попадания во второй тур. Ведь в других регионах Украины на полную мощь будет действовать его административный ресурс по деформации волеизъявления избирателей.

Поэтому администрация президента будет не просто сдерживать активность Садового, но организует мощный прессинг на мэра Львова. В конечном счете, задача власти - избавиться как от "Самопомощи", так и от Садового в будущем политическом цикле.

Но просто так сделать Садового, например, "рукой Москвы" трудно и нет времени. Зато Садовый очень удобен для информационных атак, провокаций, скандалов, серого и черного пиара. Он явно неуклюж в политике и не сумел воспользоваться политическим потенциалом "Самопомощи". Садовый обидчив как Анатолий Гриценко, бурно реагирует на критику и обвинения.

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Все-таки лидерские качества Кандидата в президенты и "боевой стиль" в этой избирательной кампании, будут играть большую роль, чем красивая программа, деньги, массированная политреклама или вечное присутствие в СМИ.

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Петр Порошенко Андрей Садовой Виктор Небоженко
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