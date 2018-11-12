Трамп ударит по Ирану. Он как ЕС на Донбассе играть не будет

Трамп не будет играть с Ираном

Что-то странное происходит со значительной частью экспертного сообщества в США и ЕС. Они во множестве пишут статьи и высказывают мысли о том, что президент США Дональд Трамп не должен сам бороться с Ираном, а должен согласовать это все с союзниками и только тогда что-то делать.

Но, простите, а новости за последний год кто-то читал? И что там было написано? Ну вот что?

Там было четко написано, что Иран, продавая нефть, щедро финансирует свой экспедиционный корпус в Сирии. Который там ведет войну с Западом, поставляет оружие террористам, а так же пытается подойти поближе к Израилю, чтобы сбросить его в море.

Читайте такжеТри причины, почему Путин и Трамп не договорятсяТак же было написано, что Иран, продавая нефть разрабатывает ядерное оружие, чтобы разбомбить Израиль и Запад. Так же достиг больших успехов в строительстве ракет малой и средней дальности.

И сразу же предал эти ракеты исламистам для обстрелов Саудовской Аравии и Израиля. И эти обстрелы больше года идут особо регулярно и интенсивно.

Так вот, увидев куда все идет, Трамп начал мешать Ирану продавать нефть и покупать оборудование для ракет и ядерных бомб.

Франция, Германия, Китай, РФ — осудили Трампа за такие действия.

Вопрос: что ему теперь делать? Вот что ему сотни американских экспертов советуют в своих статьях? А они советуют продолжать искать общую позицию по Ирану с теми, кто считает, что поведение Ирана не надо наказывать.

То есть совершенно та же позиция у ЕС, что и по ОРДЛО — вас пусть каждый день убивают из пушек — а вы терпите и катайтесь годами куда-то на бессмысленные переговоры.

И мы пока выполняем этот совершенно глупый и бессмысленный сценарий. А вот Трамп не будет выполнять. Он ударит. Он не будет ждать, пока Иран таки сделает бомбу и притянет ее к Иерусалиму. Он не будет ждать, пока ЕС и РФ соорудят для Ирана отдельную международную платежную систему, чтобы мировой терроризм не имел проблем с финансированием.

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Как отразится такой сценарий на Украине? Вообще, не сложно сказать. Сейчас 90% любых сценариев в геополитике, ничего кроме больших и малый войн нам не несут. Слишком уж много стран вокруг нас уже многократно нас продали и продолжают это делать. И лечится это — только проездом танков по улицам их городов.