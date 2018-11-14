Путина надо научиться публично бить по лицу

Российская внешняя политика формируется из причудливой смеси традиций коррумпированной бюрократии и преступного мира. Европейцы пытаются исходить в своих действиях из, мягко говоря, других представлений о реальности. Одни и те же вещи для Кремля и Европы имеют противоположное значение. Приведу несколько примеров:

1. Путин систематически опаздывает и заставляет иностранных коллег себя ждать.

Европа: он – невоспитанный, не деловой человек, просто хам.

Россия: начальство не опаздывает, а задерживается. Раз мировые лидеры ждут Путина, значит он самый крутой. Своим опозданием он их символически унижает, показывает, что он выше всех.

2. Путин систематически врет, обманывает своих западных партнеров.

Европа: он - лжец, на его слово нельзя положится.

Россия: он – просто умный человек, разводит врагов, как лохов. Иначе нельзя – сожрут.

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3. Путин угрожает, шантажирует партнеров.

Европа: он безумен.

Россия: он – крутой мужик, в мире все решает сила, пусть нас все боятся.

4. Западные политики склонны к компромиссу, пытаются договорится с Путиным.

Европа: они - молодцы, так и надо, политики должны быть гибкими и компромиссными.

Россия: они - слабаки и трусы, уступить - значит признать свою слабость. Мы им никогда не уступим.

Читайте такжеПрокаженные, или Как Путин сделал непростительную ошибкуЕвропейцы не понимают, что их пытаются опустить, дезориентировать, запугать, лишить воли к сопротивлению. Если бы мировые лидеры вместо того, чтобы глотать капли дождя вперемешку с унижением, просто сфотографировались без Путина, это навсегда отшибло бы у него желание пытаться унизить их своими опозданиями.

Европе необходимо изучить обычаи российского преступного мира. Без этого невозможно понять политику Кремля и научиться ей противостоять. Путина надо постоянно публично бить по лицу, только тогда он зауважает своих иностранных партнеров и будет с ними считаться.