"Тяга к деспотам": обозреватель объяснил, что показала встреча Трампа и Путина в Париже

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже показала, что американский лидер тяготеет к деспотам, считает обозреватель / GettyImages

Короткая встреча президента США Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина в столице Франции Париже снова показала, что американский лидер тяготеет к деспотам и автократам.

Глава Штатов расцвел, когда увидел приближающегося президента РФ, приводит Русская служба ВВС мнение обозревателя британской газеты The Guardian Джулиана Боргера.

"…Трамп встретил его глуповатой улыбкой, которая резко выделялась на фоне холодной внешней непоколебимости Макрона (глава Франции Эммануэль Макрон — Ред.) и Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — Ред.). Российский лидер мрачно пожал их руки. А потом последовал жест "палец вверх" Трампу", — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин в Париже в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.