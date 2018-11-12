"Приветствует ветерана": Сеть взорвалась шутками и фотожабами из-за встречи Путина и Трампа

Путин, Трамп и Макрон / Reuters

Снимок вчерашнего рукопожатия Владимира Путина и Дональда Трампа (во время мероприятий в рамках 100-летнего юбилея со дня окончания Первой мировой войны), на котором российский президент выглядит сильно ниже американского, вызвал шквал шуток и фотожаб в Сети.

Российский лидер оказался заметно ниже Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и остальных европейских лидеров из-за того, что они успели забраться на возвышенность, а он – нет.

"Когда во дворе решил понтануться перед одноклассниками и поздороваться со старшаками", "Трогательное фото - президент США Дональд Трамп приветствует одного из последних живых ветеранов Первой мировой войны", "Когда твой друг – гномик", − активно шутили пользователи Twitter.

Авторы фотожаб представляли российского президента в образе парализованного телепата профессора Чарльза Ксавье из комиксной и кинофраншизы "Людей Икс", в образе гопника, сидящего на корточках, дописывали лозунг "Спасибо деду за победу", а также дописывали название песни High Hopes (игра слов – можно перевести и как "большие надежды", и "мечты о высоком" − "Главред") легендарной рок-группы Pink Floyd.

Кое-кто из пользователей даже переопубликовал фото со встречи Путина и Трампа в Финляндии. Фотограф так выбрал ракурс, что президент США как бы возвышается над трибуной, а президента РФ из-за трибуны едва выглядывает.

То самое фото / twitter.com/k9RnmBTcbg

Не остался в стороне и известный карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура / Elkin DW

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске на саммите Путин пытался добавить себе роста каблуками.