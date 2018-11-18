Почему голосование на выборах в Украине должно быть платным

Всеобщее избирательное право в Украине, где 70% населения находится за чертой бедности, обрекает страну на беспросветную бедность. К власти всегда будут приходить только популисты, демагоги, воры, бандиты и клоуны. Как справедливо заметил первый премьер-министр Сингапура, великий Ли Кван Ю, демократия работает только при доходе на душу от 5 тысяч долларов.

Ценность избирательного права для бедного человека в Украине заключается только в возможности его продать за гречку, суповой набор или картошку. Тогда выборы превращаются в банальное соревнование кошельков. А кошелек шире у того, у кого есть доступ к бюджету.

Круг замкнулся: власть всегда будет у того, кто имеет возможность воровать из бюджета.

Всякие попытки вырваться из нищеты для Украины лежат только на пути отказа от всеобщего избирательного права.

Читайте такжеПорошенко делает выборы-2019 скучнымиСамое простое решение - это введение платы за право голосования. Скажем, 300 гривен, но лучше 500. Тогда 70-80% населения сразу же откажутся от права голосования. И это будет очень хорошо: им не нужно это право. И это будет первым шагом к спасению Украины.

В противном случае судьба Украины - полная охлократия и стихия черни. Инвестировать в такую страну никто и никогда не будет. Дураков нет.

По мотивам раздачи пайков от Ляшко в Камянке.