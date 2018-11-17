Почему Украина остается для Европы серым пятном на карте

Максим Сидоржевский

журналист

17 ноября 2018, 13:12

Пока в Украине из политических соображений будут убивать людей, не боящихся говорить правду, Европа и впредь не захочет открывать перед нами двери.

Гандзюк Катя
Гандзюк умерла после "кислотной" атаки / khersondaily.com

Все в этом мире познается в сравнении. Если сравнивать, к примеру, ситуацию с правами человека и с правовым государством в развитых странах Европы и Америки и в Украине, то контраст будет более чем поразительный. Глядя на такую разницу, может показаться, что хуже, чем в Украине, с этими вещами и быть не может.

Впрочем, это только на первый взгляд. Современный мир местами настолько глубоко погрузился во мрак, что Украина может в этом плане очень даже выгодно выделяться. Главное - подобрать правильный ряд для сравнения. И это необязательно должен быть регион, где идут активные боевые действия - Сирия, Йемен, Ливия, Афганистан (список, к сожалению, можно продолжить).

Читайте такжеИ силовики, и Порошенко уже знают имя заказчика убийства ГандзюкРечь может идти о вполне благополучных странах. Возьмем, например, Саудовскую Аравию. Благодаря своим природным ископаемым эта страна несоизмеримо богаче Украины - ВВП на душу населения там составляет более 55 тысяч долларов, в то время как в Украине - около 8,6 тысяч (учитывая паритет покупательной способности).

Но вот в том, что касается прав человека, Саудовская Аравия является темным пятном на карте мира. К примеру, это королевство, в котором действуют законы шариата, из года в год является одним из мировых лидеров по количеству казней. Правозащитники без устали трубят о нарушениях прав человека в стране, но остальной мир предпочитает закрывать на это глаза, покупая у Эр-Рияда нефть и продавая ему оружие, самолеты, автомобили и прочее.

Вернемся к сравнениям. Вряд ли кто-то станет спорить с тем тезисом, что в целом ситуация с правами человека в Украине намного лучше, чем в Саудовской Аравии. Но давайте сравним два резонансных недавних случая. Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который был жестоко убит в консульстве своей страны в Стамбуле - де-факто на территории Саудовской Аравии. И не менее жестокое убийство украинской активистки Катерины Гандзюк в Херсоне. Первого, по предварительным данным, задушили, а тело расчленили. Вторую - облили литром серной кислоты, впоследствии чего она, промучившись более трех месяцев, скончалась в больнице.

Читайте такжеПочему убийство Гандзюк не станет для Порошенко ВрадиевкойОба преступления - не просто "уголовщина" или "бытовуха", которой, к сожалению, всегда хватало, даже в развитых странах. В обоих случаях речь идет о таком гнусном явлении, как политическая расправа. Понятно, что оба поплатились за то, что перешли дорогу сильным мира сего у себя на родине. Оба были людьми смелыми и принципиальными, и не боялись говорить то, что думают. Убийство обоих было организовано целой группой лиц - в причастности к убийству Хашкаджи в Саудовской Аравии задержано около 20 человек, в причастности к убийству Гандзюк - 6 человек. И в обоих случаях, скорее всего, наказания понесут лишь исполнители. Ведь как может быть иначе, когда заказчики преступления и люди, имеющие непосредственное влияние на его расследование, являются одними и теми же лицами? Змея не сможет откусить себе хвост.

Как видим, общего в обоих трагических случаях не так уж и мало. Общим тут, скорее всего, не будет наказание - саудовская прокуратура требует для пятерых обвиняемых в убийстве журналиста смертную казнь. В деле по убийству Гандзюк высшей мерой может стать пожизненное заключение. Хотя пока совершенно неясно, в каком направлении пойдет расследование и судебный процесс.

Поэтому, когда в следующий раз вы услышите в телевизоре от украинских политиков (пребывающих во власти ныне или которые были в ней не так давно) рассказы о том, что мы одной ногой в Евросоюзе и НАТО, не забудьте о том, насколько Украина все еще далека от основоположных стандартов и ценностей Европы. Это - прямой результат их, этих политиков, (без)деятельности, и целиком - их ответственность. Пока в Украине, как и в Саудовской Аравии, из политических соображений будут убивать людей, не боящихся говорить правду, наша страна для Европы будет серым пятном на карте. Страной, которой проще дать немного денег и законсервировать в ней все, как есть. В Европе с такими подходами нам никто и никогда двери не откроет.

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убийство Екатерина Гандзюк Максим Сидоржевский
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