Новый "20-й съезд", или Как развенчают культ Путина

Инауграция Владимира Путина-2018

Вначале выступит политик и с негодованием расскажет, что Путин своей кровавой агрессией поссорил Россию с "братской Украиной", и это преступление ему никогда не простится.

Дипломат добавит, что бывший президент поругался с цивилизованным миром и завел страну в международную изоляцию.

Чиновник посетует, что Путин создал коррупционную систему, в которой, занимая ответственную должность, было просто невозможно не воровать.

Полицейский начальник с возмущением заявит, что путинская администрация заставляла силовые структуры разгонять мирные демонстрации и преследовать политических активистов.

Читайте такжеПутин объявил распродажу РоссииАрмейский генерал - что Путин нарушал закон, посылая военных на секретные войны, унесшие множество жизней.

Судья - что в путинские времена была уничтожена независимость суда, а власть могла диктовать угодные ей приговоры.

Представитель спецслужб пожалуется, что Владимир Путин спалил множество ценных агентов, заставляя их идти на рискованные убийства за границей.

Священник расскажет о том, что путинская агрессия против Украины привела к расколу православной церкви.

Пропагандист с ТВ - что администрация президента контролировала каждое его слово и заставляла беспрестанно врать.

Олигарх, пожалуется, что из-за агрессивной политики Путина западные партнеры перестали иметь с ним дело, а его собственность за рубежом была конфискована.

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Все присутствующие почувствуют, что именно они и есть настоящие жертвы Путина, пожалеют себя и друг друга. Даже брутальные генералы уронят скупую мужскую слезу. А Матвиенко и Памфилова просто завоют, как две белуги.

Неожиданно на трибуне появится какой-нибудь молодой парень, представляющий новую демократическую власть, и объявит, что все собравшиеся здесь политики, чиновники, генералы, дипломаты, судьи, пропагандисты будут подвергнуты люстрации, как активные соучастники преступлений путинского режима.

Немая сцена.