Новый "20-й съезд", или Как развенчают культ Путина

Подельники Путина почувствуют, что именно они и есть его настоящие жертвы, пожалеют себя и друг друга.
Вначале выступит политик и с негодованием расскажет, что Путин своей кровавой агрессией поссорил Россию с "братской Украиной", и это преступление ему никогда не простится.
Дипломат добавит, что бывший президент поругался с цивилизованным миром и завел страну в международную изоляцию.
Чиновник посетует, что Путин создал коррупционную систему, в которой, занимая ответственную должность, было просто невозможно не воровать.
Полицейский начальник с возмущением заявит, что путинская администрация заставляла силовые структуры разгонять мирные демонстрации и преследовать политических активистов.
Читайте такжеПутин объявил распродажу РоссииАрмейский генерал - что Путин нарушал закон, посылая военных на секретные войны, унесшие множество жизней.
Судья - что в путинские времена была уничтожена независимость суда, а власть могла диктовать угодные ей приговоры.
Представитель спецслужб пожалуется, что Владимир Путин спалил множество ценных агентов, заставляя их идти на рискованные убийства за границей.
Священник расскажет о том, что путинская агрессия против Украины привела к расколу православной церкви.
Пропагандист с ТВ - что администрация президента контролировала каждое его слово и заставляла беспрестанно врать.
Олигарх, пожалуется, что из-за агрессивной политики Путина западные партнеры перестали иметь с ним дело, а его собственность за рубежом была конфискована.
Читайте такжеПлешивца Путина наконец-то поставили на местоДиректор школы расскажет, как в путинские времена власти заставляли его фальсифицировать итоги голосования, лишая нормального ночного сна.
Все присутствующие почувствуют, что именно они и есть настоящие жертвы Путина, пожалеют себя и друг друга. Даже брутальные генералы уронят скупую мужскую слезу. А Матвиенко и Памфилова просто завоют, как две белуги.
Неожиданно на трибуне появится какой-нибудь молодой парень, представляющий новую демократическую власть, и объявит, что все собравшиеся здесь политики, чиновники, генералы, дипломаты, судьи, пропагандисты будут подвергнуты люстрации, как активные соучастники преступлений путинского режима.
Немая сцена.