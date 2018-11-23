Команда Порошенко роет себе и ему могилу

Порошенко / president.gov.ua

Очередная феерическая "депутатская тройка" от БПП Паламарчук-Палатный-Великин вполне серьезно инициирует возврат к одной из статей Уголовного Кодекса1960 года. Пять лет тюрьмы за "клевету" в отношении крутых ребят из власти. Впрочем, в этой инициативе нет аналогии с СССР или "январским Януковичем". Это просто свидетельство нарастающего личного страха и паники. Доказательство того, что ребята абсолютно оторваны от реальности.

Можно ли с ними о чем-то договориться? Нет. Потому что они явно хотят узнать, что такое толпа, штурмующая их дома. Они исключительно эффектно раздражают практически все социальные и профессиональные группы. Как я понимаю, команда Петра Порошенко реально хочет получить в итоге адскую избирательную кампанию, когда их будут нещадно бить со всех сторон.

Читайте такжеНесорванные пломбы ПорошенкоНо что вдвойне поразительно, как они собирались эту репрессивную норму продать нашим западным союзникам? Сказать им что-то типа "мы тут собираемся массово сажать всех, кто нас критикует, но вы нам, пожалуйста, подбросьте ещё деньжат на невиданные реформы".

Правда, у меня пока ощущение незаконченности от подобных инициатив. Если уж вы реально хотите идти по самоизоляционистскому пути РФ и запрещать обществу вас критиковать, так делайте тогда и второй шаг - закрывайте страну от внешних рынков, блокируйте безвиз и отменяйте приоритет действия судов международной юрисдикции здесь.

Несомненно, отныне для БПП все будет развиваться от плохого к худшему. И они уже не смогут избавиться от "репрессивной логики". Страх - он такой. Тебе кажется, что можно что-то запретить. Что ты слишком силён. Что у тебя на случай протестов есть собственные отряды из бывших спецов или бандитов. Но это точно путь на дно. Все неадекватные системы болеют одинаково и проходят через однотипные стадии болезни.

Просто у нас болезнь прогрессирует намного быстрее. Сначала заигрывание с новыми идеями. Потом скрытый возврат старых практик. И вот уже время для полноценной войны против собственного общества, когда государство предпочитает репрессии, подавление и пропаганду. А потрясающая скорость течения болезни - прямое следствие того, что в правящей коалиции массово собрались яркие фрики с потрясающей инициативностью.

Читайте такжеПорошенко придумал, как снова стать президентомТак вот, нет смысла обсуждать, что у нас нынче хорошо, а что плохо. Потому что банально у нас вообще нет эффективного государства, способного слушать общество. Тоже, что было вчера. Только в других одеждах. И есть абсолютно чёткое стремление построить здесь лагерь, в котором обитают трудовые рабы - молчаливые, мало жрущие и не воняющие. Никаких иных концепций у этих ребят нет. И чем ближе мы подходим к мартовской "точке Х", тем больше будет подобных инициатив, обозначающих, что между государством и обществом вырыт гигантский ров.

А дальше? Раскол, драки и выздоровление. Как ни парадоксально. И нынешние "инициативные ребята" точно также уйдут в прошлое. Возможно, с куда большими личными потерями.