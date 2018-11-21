Соратники Порошенко придумали для украинцев наказание за клевету

Верховная Рада / УНИАН

Группа депутатов "Блока Петра Порошенко" внесла в Верховную Раду законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за клевету.

Как сообщается на сайте пардамента, проект закона №9306 направлен на рассмотрение комитетов.

Инициаторами выступили Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин. В пояснительной записке к документу отмечается, что "в последнее время в Украине свободу слова все чаще путают с вседозволенностью распространения ошибочных фактов".

В качестве примера, парламентарии приводят "обвинения, которые звучат со стороны некоторых СМИ в адрес народного депутата (Николая Паламарчука. - Прим.) о причастности к совершению особо тяжкого преступления (нападение на общественную активистку К. Гандзюк)".

В качестве наказания за клевету депутаты предлагают ввести штрафы от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн), исправительные работы и лишение свободы на срок 3 года.

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31 июля Гандзюк облили серной кислотой, когда она шла на работу. Ее госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

Всего были задержаны пятеро подозреваемых, четверо из которых сознались в причастности к нападению. Трое из них взяты под стражу, двое отпущены под домашний арест.