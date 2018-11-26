Украина движется к жесткому авторитаризму с диктатом спецслужб

После конфликта с Азовском море в Украине готовятся объявить военное положение

Все происходящее, безусловно, технология. Причем технология опаснейшая.

Мне уже неоднократно приходилось доказывать, что авторы подобных технологий всегда заблуждаются, когда надеются, что события будут развиваться непременно в благоприятном для них русле. В том русле, как они все задумали. Это огромная, хотя и типичная ошибка, характерная для всех заказчиков и авторов подобных технологий.

Суть этих технологий, как например, Майданы, заключается в резком изменении общественно-политического статус-кво. Но, - и это важно отчетливо понимать - подобные эксцессы приводят в движение тысячи различных сил, потому что нарушаются материальные интересы тысяч влиятельных людей. И не только внутри страны, но и во вне. Как следствие в события начинают вовлекаться тысячи влиятельных сил, которые поднимают массы и.… ситуация становится неуправляемой. Точнее ситуация начинает развиваться хаотично, под действием некой равнодействующей всех сил, которые меняются ежеминутно.

Читайте такжеПорошенко объяснил, что будет означать военное положение для УкраиныАвторы таких технологий вскоре с раздражением начинают отмечать, что события начинают развиваться не по сценарию буквально уже на следующий день. Когда Коломойский принимал решение финансировать Евромайдан и сваливать Януковича , он никак не ожидал , что именно он в конце концов и окажется самым главным пострадавшим олигархом от новой "демократической власти", которая пришла на место "кровавого диктатора". Но, как говориться, селяви: приходится сидеть в Израиле и плакаться в сонину жилетку.

Так будет и на это раз. Всё пойдет не по сценарию авторов, как бы не казалось им что они ВСЁ просчитали и ВСЁ предусмотрели. Возможно именно авторы в конце концов и окажутся главными пострадавшими. Мы не знаем. Но одно можно утверждать однозначно: общество проиграет в любом случае.

Меня, однако, во всей этой истории интересует реакция Запада на эту технологию. Ведь он отлично понимает, что ЭТО технология и что дело идет к жесткому авторитаризму, с диктатом спецслужб, со всеми вытекающими последствиями для демократии, экономики, инвестиционного климата, прав собственности, законности и т.д.

Что ж, когда Запад в ноябре 2013г приступал к планированию своей технологии, он никак не ожидал, что события в Украине будут развиваться именно так, как они развиваются сейчас.