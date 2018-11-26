Россия требует срочно созвать Совбез ООН

Совбез ООН должен выяснить, кто прав - Украина или страна-агрессор / Reuters

Россия требует срочно созвать Совет безопасности ООН, обвиняя при этом Украину в якобы "провокационных действиях" ее корабельной группы в Черном море.

"Россия запросила срочный созыв заседания в открытом режиме утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности"", - сообщил заместитель постоянного представителя РФ во всемирной организации Дмитрий Полянский, добавив, что встреча предварительно назначена на 11 утра по местному времени, передает РИА Новости

Читайте такжеУкраинские корабли вели по оккупантам ответный огонь - БирюковНапомним, из-за агрессии российских пограничных кораблей в отношении группы украинских судов в Чёрном и Азовском морях Украина обратится в Совет безопасности ООН.

Ранее президент Украины Петр Порошенко собрал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

В ходе атаки РФ в Азовском море шесть украинских моряков получили ранения.