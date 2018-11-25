Таран буксира: Украина обратится в Совбез ООН из-за агрессии РФ

РФ атаковала украинские корабли / РБК

Из-за агрессии российских пограничных кораблей в отношении группы украинских судов в Чёрном и Азовском морях Украина обратится в Совет безопасности ООН.

По словам постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, остановить российскую агрессию необходимо скоординированными усилиями.

"По поручению президента немедленно обращаемся в Совет безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями!", - написал Ельченко на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее в ВМС Украины обвинили Россию в агрессии и подчеркнули, что Украина имеет полное право на Азовское море.