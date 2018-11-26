Гнилые элиты пошли в разнос и тащат за собой страну

Станислав Речинский

журналист, бывший спикер СБУ

26 ноября 2018, 10:36

Украине нужна новая власть: с боевым опытом и возрастным цензом.

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Трагедия сегодняшнего дня, что мы не можем верить нашей элите. Без кавычек. Они много достигли. Они пахали. Но блин, 90-е.

Мы ж все оттуда. Мы все мастера разводить. Барыги разводили, что их Китай - Версаче, бандиты - что крышу поставят. Комсомольцы - что все наверху схвачено. Может это моя проблема, что я никому из них не верю, потому что могу их в 90-х представить. Петя этажом ниже в желтом корпусе с Осыкой дефилировал. Мы их как мажоров позорных не любили, как и Маломужа, который факультеты курировал.

И вот сейчас им не разводить нужно, а говорить правду. А они просто не могут. И даже если крикнут "война!" им только бабушки и молодые поверят. Потому что помню, как на обмене кидали, крикнув: "Менты" и убежав. Та же хрень. Но только низость стала уже нечеловеческой какой-то. За такую ведь и в 90-е потеряли бы где-то. Писал вот 10 минут назад незнакомой лично подруге из ФБ: "вы осознаете глубины этой низости, если ради этого послали мальчишек моряков под российские пули?"

Читайте также"Пойдем в долгожданную штыковую": соцсети о вводе военного положения в УкраинеЯ когда-то писал, что политика похожа на физиологию. Организм привыкает к степени раздражения и постоянно нужен более сильный раздражитель. Гие отрезали голову и это всколыхнуло страну. Сейчас этого уже мало. На Гандзюк вылили литр кислоты! Сам этот объем для меня говорит о том, что это триггер. Не сработало, мало. Давайте пошлем под пушки молодых ребят. И на фоне их ранений или гибели порешаем свои политические - денежные вопросы.

Шекспир бы отравился, увидев это. Такой низости как у нас в политике, я не видел. И даже не читал. Макбет просто ребенок по сравнению со всем этим.

Об этом ведь действительно страшно подумать. Но вдруг это действительно так? Почему раньше то не объявляли? После Крыма? Иловайска? Дебальцева? После практически каждого дня, когда кто-то гибнет? Потому что РФ была под чужим флагом, а тут впервые засветилась? Так ведь неправда. Первый наш корабль раньше расстреляли. И тихо было.  РФ - агрессор. Но вы-то кто? Может действительно все это затеяно для того, чтобы путем переноса выборов завести Медведчука в парламент при Пете?

Читайте такжеВойны не будет, будет очередной позорВы все не то что страшно далеки от народа, но вы такие же враги, как РФ. И когда мы все это поймем... ну, не завидую. Но беда в том, что и страна может уничтожиться. Вывод. Нам срочно нужна системная команды замены этой власти. Потому что эта уже реально пошла в разнос. И у этой новой власти должен быть не только боевой опыт, но и возрастной ценз. Все как у Моисея. Хорошие ребята, но в землю обетованную - хальт.

Мы реально - гнилое поколение. Мы сожрали страну. Просрали страну. И нужна возрастная смена элит. Те пацаны, которые в лыжных шлемах х**рили на Грушеского, кто ушел в добробаты - должны прийти во власть. Власть - это не сакральная х**ня, ей вполне можно научиться, так же, как и стрелять. Главное - мотивация. Ради чего тебе эта власть? Чтобы пиздить бюджет и потом свалить? Или ты тупо хочешь сделать лучше свой двор, район, город и страну. Извините за мат.

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Россия Украина Петр Порошенко Святослав Речинский
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